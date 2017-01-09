Асад допустил обсуждение референдума по конституции Сирии

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Президент Сирии Башар Асад допустил обсуждение вопроса проведения референдума по конституции страны на переговорах в Астане.

"Моя позиция (в качестве президента) связана с конституцией. Поэтому, если они захотят обсудить этот вопрос, они должны будут обсудить конституцию, конституция не принадлежит правительству или президенту, или оппозиции. Она должна принадлежать сирийскому народу, поэтому для любой конституции нужен референдум. Это один из вопросов, который может быть обсужден на встрече (в Астане — ред.)", — заявил Асад в интервью французским журналистам, которые опубликовало агентство SANA.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

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Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.