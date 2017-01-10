Взрыв прогремел в городе Камышли на северо-востоке Сирии

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Взрывное устройство сработало близ центрального отделения почты сирийского города Камышли, один человек погиб и один пострадал, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на источник в полиции города.

По словам источника, взрывное устройство было закреплено на машине, припаркованной близь учреждения, пишет агентство.

Город Камышли, расположенный в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, контролируется правительственными войсками и курдскими силами самообороны (КСС). Последний раз террористы организовали крупный теракт в этом городе в июле прошлого года. Тогда погибли 52 человека и около 200 мирных граждан получили ранения.

Напомним, в субботу в результате теракта в сирийском Аазазе погибли 60 человек, около были 50 ранены.