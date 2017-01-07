Трамп выдвинул на пост главы нацразведки 73-летнего экс-посла в Германии

MANDEL NGAN / AFP

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора национальной разведки, говорится в сообщении команды Трампа.

"Я уверен, что сенатор Дэн Коут — правильный выбор в качестве директора нацразведки… Дэн наглядно продемонстрировал глубокие знания предмета и здравый смысл, необходимые нашим разведслужбам", — приводятся в сообщении слова Трампа.

Коутс (73 года) более десяти лет занимал кресло сенатора, до этого он четыре срока проработал в палате представителей. Он входил в комитет сената по разведке. В правление Джорджа Буша-младшего Коутс был послом США в Германии.

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Ранее источник в переходной команде Трампа сообщал агентству Рейтер, что должность главы национальной разведки также предлагали губернатору штата Нью-Джерси Крису Кристи, который отказался от предложения.

Накануне Конгресс США на заседании обеих палат формально утвердил итоги президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп. Голосование шло на фоне протестов в зале.