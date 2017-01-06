Конгресс США утвердил победу Трампа на президентских выборах

ROBYN BECK / AFP

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Конгресс США на заседании обеих палат в пятницу формально утвердил итоги президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп. Голосование шло на фоне протестов в зале.

Председательствующий в сенате вице-президент Джо Байден подвел итоги голосования выборщиков, которые подали свои голоса в соответствии с наказом избирателей 19 декабря.

В ходе переклички по штатам многократно звучали протесты против итогов выборов на основании "российского вмешательства" и "подавления голосов избирателей", но председатель отклонил эти протесты. Во время оглашения окончательных итогов по меньшей мере двое протестующих в зале стали выкрикивать лозунги и были насильно выведены приставами конгресса.

Трамп набрал 304 голоса выборщиков против 227 голосов у Клинтон, хотя и проиграл Клинтон во всенародном голосовании почти на 3 миллиона голосов избирателей. Инаугурация Трампа пройдет 20 января.

Смотрите также: Трамп высмеял военный потенциал Северной Кореи