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Конгресс США утвердил победу Трампа на президентских выборах

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (285)

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Председательствующий в сенате вице-президент Джо Байден подвел итоги голосования выборщиков, которые подали свои голоса в соответствии с наказом избирателей 19 декабря.
Дональд Трамп. Архивное фото
ROBYN BECK / AFP

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Конгресс США на заседании обеих палат в пятницу формально утвердил итоги президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп. Голосование шло на фоне протестов в зале.

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Председательствующий в сенате вице-президент Джо Байден подвел итоги голосования выборщиков, которые подали свои голоса в соответствии с наказом избирателей 19 декабря.

В ходе переклички по штатам многократно звучали протесты против итогов выборов на основании "российского вмешательства" и "подавления голосов избирателей", но председатель отклонил эти протесты. Во время оглашения окончательных итогов по меньшей мере двое протестующих в зале стали выкрикивать лозунги и были насильно выведены приставами конгресса.

Трамп набрал 304 голоса выборщиков против 227 голосов у Клинтон, хотя и проиграл Клинтон во всенародном голосовании почти на 3 миллиона голосов избирателей. Инаугурация Трампа пройдет 20 января.

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