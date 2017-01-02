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Во Франции в канун Нового года задержали более 450 человек

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Сообщается, что более 100 тысяч полицейских, жандармов, военных, пожарных и сотрудников других служб обеспечивали безопасность на всей территории страны в новогоднюю ночь.
Полиция Франции. Архивное фото
GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В кануне Нового года во Франции были задержаны более 450 человек, говорится в опубликованном на сайте МВД страны заявлении.

Полиция Франции
REUTERS Regis Duvignau
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"В течение ночи, сотрудники полиции и жандармерии задержали 454 человек, 301 человек из них был помещен под стражу", — говорится в заявлении министерства, сообщает РИА Новости.

"Также, в этом году число сожженных автомобилей, сколь бы неприемлемым ни было это явление, в 2016 году составило 650, по сравнению с прошлым годом, когда было 602 случаев поджога. За последние пять лет число сожженных автомобилей снизилось на 20%", — также отмечается в заявлении.

Всего более 100 тысяч полицейских, жандармов, военных, пожарных и сотрудников других служб обеспечивали безопасность на всей территории страны. По данным МВД, в целом ночь с 31-ого на 1-ое января прошла без серьезных инцидентов.

Ранее сообщалось, что во Франции напали на консула Туниса.

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