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СМИ: во Франции напали на консула Туниса

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По данным СМИ, 34-летний гражданин Туниса пришел на прием в офис консула в пятницу по вопросу воссоединения семьи. Находясь в кабинете консула, он неожиданно начал ломать предметы, затем достал оружие и угрожал консулу.
Полиция Франции
REUTERS Regis Duvignau

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Вооруженный мужчина напал на консула Туниса во французском городе Тулуза, передает радиостанция Europe 1.

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По данным радиостанции, 34-летний гражданин Туниса пришел на прием в офис консула в пятницу по вопросу воссоединения семьи. Находясь в кабинете консула, он неожиданно начал ломать предметы, затем достал оружие и угрожал консулу.

На шум прибыли охранники и задержали нападавшего. Отмечается, что оружие было заряжено.

Полиция Тулузы возбудила дело в отношении тунисца. Как сообщила прокуратура, нападавший ранее не был известен полиции, его действия не квалифицируются как теракт. "Это скорее личное дело", — отметили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, в Бразилии был убит посол Греции.

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