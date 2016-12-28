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Во Франции задержан мужчина, готовивший атаку в Новогоднюю ночь

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Террор в Европе (57)

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Согласно предварительной информации, также два человека, один из которых планировал нападение на полицию, были задержаны в ходе рейдов в городе Тулуза на юго-западе Франции.
Полиция Франции
REUTERS Regis Duvignau

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Мужчина, подозреваемый в подготовке атаки в Новогоднюю ночь, задержан на юго-западе Франции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в полиции.

Мужчина, застреленный в Милане, который является подозреваемым в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине
REUTERS/Stringer
Атака на ярмарку в Берлине: террориста убили в Милане

Как сообщает РИА Новости, по словам источника, задержанный в городе Кюньо "знаком полицейским службам, его подозревают в намерении совершить атаку 31 декабря".

По данным агентства, еще два человека, один из которых планировал нападение на полицию, были задержаны в ходе рейдов в городе Тулуза на юго-западе Франции.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Франции проводят превентивные задержания для обеспечения безопасности в стране в период рождественских и новогодних праздников. Более 91 тысячи полицейских, жандармов и военных обеспечивали безопасность на католическое Рождество во Франции.

Ранее сообщалось, что парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране.

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