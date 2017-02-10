наверх
10.02.201712:48
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Bloomberg назвал главные угрозы стабильности мировых рынков

    (обновлено: )37
    Главными рисками 2017 года для финансового рынка являются замедление экономического роста Китая, резкое повышение ставок ФРС, укрепление доллара, невыполнение президентом США своих предвыборных обещаний в части экономических реформ.
    Работа фондовой биржи. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Непредсказуемость результатов выборов во Франции, Нидерландах и ФРГ в 2017 году вызывает опасения у многих инвесторов. Наряду с этим инвесторы и эксперты уделяют недостаточно внимания ряду угроз, которые могут нарушить стабильность рынков в 2017 году, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

    Читайте также: Скаршевский о сложной экономической ситуации Украины

    Таких недооцененных угроз названо пять: замедление экономического роста Китая и рост доходности казначейский облигаций, ускорение темпов повышения ставки ФРС и укрепление доллара США, затягивание экономических реформ, о которых говорил президент США Дональд Трамп.

    Китай

    Китай может стать крупнейшей угрозой для стабильности мировых рынков, считают эксперты Deutsche Bank. По прогнозам аналитиков, экономические показатели страны будут ухудшаться в ближайшие месяцы. 

    Андрей Гусельников, вице-президент ВОО Лига экспертов Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Парадоксы экономики: строительный рынок растет на фоне кризиса

    Дефицит бюджета Китая составил в 2016 году почти 4% ВВП, намного превысив плановый показатель. Наращивание госрасходов не помогло преодолеть замедление экономического роста, который оказался наименьшим за четверть века. 

    ФРС

    Ускорение инфляции и некоторые мотивы иного плана могут подтолкнуть ФРС к более агрессивному повышению ставок, что может негативно сказаться на темпах роста экономики и снизит аппетит инвесторов к рисковым активам.

    В 2017 году одной из главных угроз для рынков может стать более агрессивная политика ФРС — в частности, повышение ставки более быстрыми темпами, чем ожидают рынки, считает трейдер Louis Capital Markets Антони Беничу.

    Казначейские облигации

    Рост доходности казначейских облигаций на фоне улучшения макроэкономических показателей и роста инфляции в США может нанести существенный вред инвесторам в 2017 году, а также увеличить стоимость кредитования для компаний, полагает главный инвестиционный директор OFI Asset Management Жан-Мари Меркадал.

    "Шансов подорожать у бондов мало, однако риски обесценения довольно велики", — сказал Меркадал.

    Сильный доллар

    Самолет. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    The Economist: эмиграция крушит экономику восточной Европы

    Укрепление доллара угрожает стабильности рынков. Рост курса американской валюты может навредить экспортерам США и привести к снижению темпов прибылей корпоративного сектора, считает главный инвестиционный директор и соруководитель подразделения по управлению активами Union Bancaire Privee Мишель Лок.

    Читайте также: Пессимистическая трагедия. Прогноз Bloomberg на 2017 год шокирует

    Сильный доллар также станет негативным фактором для экономик развивающихся рынков, в таком случае инвесторы могут вложить больше средств в американские активы, опасаясь ослабления валют развивающихся рынков. Укрепление доллара может негативно отразиться на ценах на сырьевые товары.

    "Опасность сейчас в том, что резкое увеличение доходности казначейских облигаций или скачок курса доллара США могут создать значительные помехи для рынков", — сказал Лок.

    Валюты развивающихся стран будут падать против доллара. Дальнейшее повышение ставки ФРС может усугубить валютные потрясения и даже ускорить полномасштабный кризис.

    Трамп

    Флаг Великобритании
    flickr.com/Peter aka anemoneprojectors
    Большое потрясение. Возможный выход Британии из ЕС бьет по мировой экономике

    Еще одна главная угроза для рынков может исходить из Вашингтона, полагает стратег NN Investment Partners Патрик Мунен. После победы Дональда Трампа на выборах индекс S&P 500 вырос на 7%, индекс Russell 2000, который отслеживает американские компании с небольшой капитализацией, вырос на 13%.

    В Европе индекс Stoxx 600 Basic Resource, который отслеживает в том числе и некоторые крупнейшие в мире горнодобывающие компании, вырос за этот период на 20%. В целом это свидетельствует о том, что рынок оптимистично настроен в отношении Трампа. Но если он не приступит к выполнению своих предвыборных обещаний, рынки вновь могут оказаться в "медвежьей" территории.

    "У рынков большие надежды на реформы Трампа. Но они могут разочароваться, если реформы окажутся не настолько эффективными, как планируется, или если их реализация будет тормозиться Конгрессом", — отметил Мунен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Драка в Черкасском облсовете из-за русского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Сергей Лещенко. Архивное фото
    Драки в Верховной Раде. Лещенко vs Мельничук
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе