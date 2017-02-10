Bloomberg назвал главные угрозы стабильности мировых рынков

Владимир Матвеев, обозреватель

Непредсказуемость результатов выборов во Франции, Нидерландах и ФРГ в 2017 году вызывает опасения у многих инвесторов. Наряду с этим инвесторы и эксперты уделяют недостаточно внимания ряду угроз, которые могут нарушить стабильность рынков в 2017 году, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

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Таких недооцененных угроз названо пять: замедление экономического роста Китая и рост доходности казначейский облигаций, ускорение темпов повышения ставки ФРС и укрепление доллара США, затягивание экономических реформ, о которых говорил президент США Дональд Трамп.

Китай

Китай может стать крупнейшей угрозой для стабильности мировых рынков, считают эксперты Deutsche Bank. По прогнозам аналитиков, экономические показатели страны будут ухудшаться в ближайшие месяцы.

Дефицит бюджета Китая составил в 2016 году почти 4% ВВП, намного превысив плановый показатель. Наращивание госрасходов не помогло преодолеть замедление экономического роста, который оказался наименьшим за четверть века.

ФРС

Ускорение инфляции и некоторые мотивы иного плана могут подтолкнуть ФРС к более агрессивному повышению ставок, что может негативно сказаться на темпах роста экономики и снизит аппетит инвесторов к рисковым активам.

В 2017 году одной из главных угроз для рынков может стать более агрессивная политика ФРС — в частности, повышение ставки более быстрыми темпами, чем ожидают рынки, считает трейдер Louis Capital Markets Антони Беничу.

Казначейские облигации

Рост доходности казначейских облигаций на фоне улучшения макроэкономических показателей и роста инфляции в США может нанести существенный вред инвесторам в 2017 году, а также увеличить стоимость кредитования для компаний, полагает главный инвестиционный директор OFI Asset Management Жан-Мари Меркадал.

"Шансов подорожать у бондов мало, однако риски обесценения довольно велики", — сказал Меркадал.

Сильный доллар

Укрепление доллара угрожает стабильности рынков. Рост курса американской валюты может навредить экспортерам США и привести к снижению темпов прибылей корпоративного сектора, считает главный инвестиционный директор и соруководитель подразделения по управлению активами Union Bancaire Privee Мишель Лок.

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Сильный доллар также станет негативным фактором для экономик развивающихся рынков, в таком случае инвесторы могут вложить больше средств в американские активы, опасаясь ослабления валют развивающихся рынков. Укрепление доллара может негативно отразиться на ценах на сырьевые товары.

"Опасность сейчас в том, что резкое увеличение доходности казначейских облигаций или скачок курса доллара США могут создать значительные помехи для рынков", — сказал Лок.

Валюты развивающихся стран будут падать против доллара. Дальнейшее повышение ставки ФРС может усугубить валютные потрясения и даже ускорить полномасштабный кризис.

Трамп

Еще одна главная угроза для рынков может исходить из Вашингтона, полагает стратег NN Investment Partners Патрик Мунен. После победы Дональда Трампа на выборах индекс S&P 500 вырос на 7%, индекс Russell 2000, который отслеживает американские компании с небольшой капитализацией, вырос на 13%.

В Европе индекс Stoxx 600 Basic Resource, который отслеживает в том числе и некоторые крупнейшие в мире горнодобывающие компании, вырос за этот период на 20%. В целом это свидетельствует о том, что рынок оптимистично настроен в отношении Трампа. Но если он не приступит к выполнению своих предвыборных обещаний, рынки вновь могут оказаться в "медвежьей" территории.

"У рынков большие надежды на реформы Трампа. Но они могут разочароваться, если реформы окажутся не настолько эффективными, как планируется, или если их реализация будет тормозиться Конгрессом", — отметил Мунен.