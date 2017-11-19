Оффшоры связаны с финансированием терроризма - экономист

Борис Кушнирук, facebook

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Европейской комиссии надеются, что в начале декабря будет согласован черный список стран-оффшоров. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси во время заседания Европарламента. По его словам, сейчас в ЕС отслеживают 92 страны. И некоторые из них уже взяли на себя обязательства реформировать свое налоговое законодательство в соответствии с европейскими стандартами.

При этом, как свидетельствуют данные Boston Consulting Group, за последние десять лет объем активов в оффшорах не прекращает увеличиваться: с $6 трлн в 2005 году до $10 трлн в 2016 году. А вместе с различными ценностями, которые также записаны в оффшорах эта сумма достигает 30 трлн долларов.

Зачем нужен этот список, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы экономический эксперт Борис Кушнирук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Можете пояснити для початку, що таке оффшорна зона і в яких випадках і для чого її використовують?

Це зона, в якій фактично відсутнє оподаткування по операціях переводу коштів в країни, в яких зареєстрований цей оффшор. Тобто якщо компанії здійснюють діяльність, не пов'язану безпосередньо з країною, в якій вони знаходяться, в цьому випадку витрати на функціонування цього оффшору мінімальні, вони можуть бути фіксовані, раз на рік, чи ще якась процедура. Але вони значно менше, ніж загальне оподаткування, яке існує в світі.

Зараз в чорному списку країн-оффшорів, який планують створити, 92 країни. Яка вигода самим цим країнам робити такі оффшорні зони?

Все доволі просто. Наприклад, коли йдеться про якусь бізнесову діяльність в межах країни, то тоді там є загальні норми оподаткування. Але якщо ви не ведете жодної діяльності, але при цьому ви сплачуєте якісь податки, навіть мінімальні, то в цьому випадку в чому ж проблема для цих країн? Вони зацікавлені. Жодних проблем з точки зору функціонування країни і при цьому якісь ще кошти надходять від діяльності тих оффшорних компаній. Тому вигода в них є безперечно.

Інша справа, що від цього програють країни, в яких ці компанії мали б сплачувати повноцінні податки. А вони за допомогою оффшорів намагаються уникнути їх. При чому тут ситуація трошки складніша, ніж просто уникнення оподаткування. Бо в реальності, враховуючи те, що доволі активно розвивається міжнародна торгівля і міжнародні фінанси, посередницькі послуги, якщо йти по формальним ознакам, то часто-густо доведеться оподатковувати одні і ті самі операції по декілька разів. Недарма є таке поняття, як угода про уникнення подвійного оподаткування. Тобто деякі країни намагаються врегулювати ці стосунки для того, щоб не було цього подвійного оподаткування. Історія з оффшорами президента як раз пов'язана з тим, що оффшор реєстрували для того, щоб якщо буде продаж цих активів, не вийшло так, що компанія, яка зареєстрована у Петра Порошенка — "Roshen" в Нідерландах, що якщо продавати по законодавству Нідерландів, то спочатку треба оподаткувати його в Нідерландах, а потім Порошенко з суми, яка залишиться, ще мав би сплатити податок в Україні, бо у нас з Нідерландами немає угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Тобто є різні види оффшорів?

Так, абсолютно вірно. Тут що непокоїть західний світ і може непокоїти Україну.

Дивно чути, що непокоїть західний світ, не дивлячись на лояльність заходу до оффшорів.

Ще раз кажу: тому що тут же є багато операцій міжнародної торгівлі, які опиняються в ситуації подвійного оподаткування. Якщо бути с формальної точки зору, тому що умовно кажучи, має спочатку оподаткуватись в одній країні, потім в іншій, якщо немає подвійного оподаткування. Тому для того, щоб цього уникнути цього, застосовуються оффшори, нічого такого поганого в цьому немає.

Проблема трошки складніша для західного світу. По-перше, оффшори часто використовуються для того, щоб зовсім не платити податки ніякі. Якщо компанія зареєстрована на підставну особу, то тоді це призводить до того, що, по-перше, ця особа може бути політичною особою і її доходи пов'язані не з бізнесовою діяльністю, а з тим, що вона бере хабарі. Те ж саме кримінал. Кримінал може здійснювати незаконні оборутки і використовувати оффшори для того, щоб просто сховати сам факт здійснення кримінальної діяльності, терористичної діяльності. За допомогою оффшорів є загроза того, що гроші будуть потрапляти по факту до терористичних груп, яким потрібні гроші для фінансування терористичної діяльності. Тобто для західного світу мова не так іде про уникнення оподаткування, хоча є така проблема.

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Що дасть створення подібного чорного списку країн-оффшорів?

Питання, як на мене, головним чином, полягає в наступному. Якщо оффшор не забезпечує прозорість кінцевих бенефіціарів, то коли закриваються очі, що насправді формально оффшор ведеться від імені номінального бенефіціара і в реальності країна не знає, хто за цим стоїть, то це є головною претензією, яка висувається до цих оффшорів. Тобто якщо, наприклад, та чи інша особа зареєструвала компанію в оффшорі, але при цьому повідомила, що має рахунок в якомусь банку, якщо повідомила про це свою країну, вона декларує операції по цьому оффшору, то жодних проблем немає, крім самого факту, щоб все ж таки податки сплачувались.

А якщо компанія чи людина приховує свою діяльність і в цьому випадку приховується, скажімо, кінцевий бенефіціар, тоді такі компанії, особи можуть лякатись, бо західний світ хоче максимальної прозорості щодо всіх осіб, які здійснюють операції за допомогою цих оффшорів. Ні для кого не секрет, наприклад, що великі компанії мають оффшорну діяльність, яка взагалі залишається утаємниченою, і не секрет, що у нас доволі багато є політиків, причому доволі відомих, які тут демонструють, що вони бідні та взагалі грошей не мають. Але при цьому всі розуміють, що у цих осіб є значні активи за кордоном, принаймні, рівень витрат, які вони собі дозволяють в Україні, говорять, що йдеться про якісь оффшорні рахунки, оффшорні компанії.

Ранее управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская заявила, что поновому оффшорному скандалу будет лишь небольшая волна отставок.

А экономист Сергей Фурса в свою очередь высказал мнение, что по этим разоблачениям не будет ни скандалов, ни отставок.