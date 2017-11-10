ООН призвала наказывать за злоупотребления с оффшорами

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Инвестиционные фонды и агентства должны понижать кредитный рейтинг транснациональных корпораций, которые систематически нарушают налоговое законодательство, заявили эксперты ООН в области прав человека, комментируя документы Paradise Papers, передает Центр новостей ООН.

По мнению экспертов, эти нарушения приводят к росту социальной несправедливости и ущемлению прав человека по всему миру. Также из-за этого государственные бюджеты не получают достаточных поступлений, чтобы покрыть расходы, а это приводит к росту задолженности.

Эксперты напомнили, что для поставок своей продукции на рынки корпорации пользуются инфраструктурой, которая финансируется из общественного бюджета.

Сотрудники нанимаются после обучения за счет государства. При этом компании скрывают свою прибыль, чтобы снизить налоговые обязательства.

В ООн подчеркнули, что юридические компании, которые помогают уклоняться от уплаты налогов, также должны нести ответственность.

Ранее Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности оффшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юридической компании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.