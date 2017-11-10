Долги не по плечу? Потянет ли Украина выплаты по кредитам

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Украина должна выплатить кредиторам 7 миллиардов долларов в течение 2018-2021 годов. Об этом сообщается на сайте НБУ. Там пишут, что возвращение Украины на международные рынки капитала стало позитивным сигналом не только для инвесторов в долговые ценные бумаги, но и для потенциальных прямых инвесторов Украины.

Однако график выплат по внешним обязательствам в следующие несколько лет остается напряженным. Поэтому – отмечают в НБУ – для Украины критически важным будет дальнейшее внедрение структурных реформ, направленных на улучшение деловой среды и условий для долгосрочного экономического роста, в том числе продолжение сотрудничества с МВФ.

Способна ли Украина расплачиваться по долгам, в эфире радиостанции Голос Столицы оценил исполнительный директор центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Читайте также: По заявкам МВФ. Украина сделала первый шаг к большой приватизации

(текст публикуется на языке оригинала)

Боргові державні виплати у 7 мільярдів доларів протягом трьох років – це погана новина для українців?

– Чи багато це чи мало? Це – дійсно багато. Для розуміння, в цьому році ми виплатимо ще МВФ до кінця року близько 1 мільярда, наступного року ми повинні будемо погасити перед зовнішніми кредиторами близько 2 мільярдів.

Знову-таки, це — МВФ. І починаючи з 2019 року ця цифра буде зростати. В 2019-му — це 2,7 мільярдів, в 2020-му — це 3,9 мільярдів, тобто це — досить великі цифри. Це не враховуючи відсотків по боргах.

Нещодавно були розміщені єврооблігації, і, скажімо, насправді пікові виплати припадали на 2019 рік. Це — рік виборів президента і парламентські вибори. І це було досить ризиковано. І завдяки цьому розміщенню 1,7 мільярдів доларів перенеслися виплати. Тобто ми повинні були виплачувати 4,3 мільярда, зараз — всього на всього 2,7 мільярдів.

Це — великі виплати в будь-якому випадку. І є два сценарії розвитку подій. Перший сценарій — це якщо в нас економіка запрацює на повну потужність, ми почнемо заробляти не тільки в гривні, але і в валюті достатньо, тобто валюта буде приходити, накопичуватися в резервах, накопичуватися на рахунках звичайних підприємців, тоді, звичайно, в нас буде валюта, щоб розплачуватися по боргах.

Як можна віддати 7 мільярдів в цьому році, коли в золотовалютних резервах є близько 17-ти?

– В золотовалютних резервах є 18,7 мільярдів доларів, це — остання цифра. Але питання в тому, що більша частина цих грошей – це гроші, які ми позичили в МВФ. Тобто власної валюти там не так вже і багато.

Просто взяти, віддати, звичайно, можна. Питання в тому, що тоді залишиться? Тобто, наприклад, іноземні інвестори взагалі будь-який іноземний бізнес не дивиться, скільки гривні у нас в скарбниці. Вони чітко розуміють, що гривню можна, якщо що, надрукувати в необмежених кількостях.

Але від цього є наслідки?

– Про це саме йде мова. Тобто вони дивляться на наявність твердої валюти в країні. А твердої валюти в нас поки що 18,7 мільярдів – це немало. Це досить багато порівняно з тим, що раніше було.

Якщо пам'ятаєте, резерви доходили до 5 мільярдів. Але з урахуванням тих виплат, які в нас є, і з урахуванням того, що ці резерви ростуть дуже натужно, і з урахуванням того, що співпраця з МВФ знову відкладається, це знову…

Дивляться на це досить підозріло.

Такі виплати і такі надходження до України як позначаться на самих українцях? Як ми це відчуємо?

– Відчуємо ми це таким чином, що, грубо кажучи, ці ресурси будуть відволікатися від якихось інших речей. Насправді, ми набагато більше відчуємо, якщо ми їх не виплатимо.

Питання в тому, наскільки ми їх відчуємо, що ми їх виплачуємо. Такого чіткого якогось відчуття, що з кишені вийняли гроші і комусь віддали, мені здається, не буде.

Є пропозиція взяти приклад з греків і нічого не робити, але жити добре. Така ситуація, яка відбулася в Греції, для України може підходити?

– Взагалі-то Греція – банкрут. І вони з певною періодичністю проводять зрізання своїх бюджетних видатків. Єдине, що їх рятує, що вони є членом ЄС, і користуються євро. І тому весь ЄС тягне їх на своїх плечах.

Але ми членом ЄС не є, і напевне, в цьому нам дещо не пощастило. Тому що нас ніхто тягнути не буде. І нездатність обслуговувати свої якісь зовнішні зобов'язання виливається в шокові, девальваційні шоки, як наслідок – втрати доходів, втрати депозитів, проблеми банківської системи.

На певну реструктуризацію ми можемо розраховувати чи ні?

– На реструктуризацію ми завжди можемо розраховувати. Питання – на яких умовах.

Стоит отметить, что, по мнению эксперта по вопросам экономики Владислава Зимовца, правильный путь уменьшения госдолга для Украины — это зарабатывать деньги. В эфире Голоса Столицы он подчеркнул, что если власть примет решение заявить о том, что государство никому ничего не должно, то это путь, ведущий в никуда.