Борисов: украинский сможет доминировать в сфере услуг при одном условии

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РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В День украинской письменности и языка, который отмечают 9 ноября, президент Украины Петр Порошенко призвал парламент на законодательном уровне утвердить украинский язык доминирующим в сфере услуг и как можно быстрее принять соответствующий законопроект.

При этом глава государства отметил, что в Украине уважают права граждан, говорящих на других языках.

К слову, еще в конце сентября президент инициировал закон, который гарантирует обязательное присутствие украинского языка в сфере услуг.

Как работает языковая политика в сфере обслуживания сегодня, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал ресторатор Дмитрий Борисов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви та ваші колеги оцінюєте обов’язкове використання української мови у сфері ресторанного бізнесу?

– Я особисто ставлюся добре, про колег, на жаль, не можу нічого сказати. Бо це тільки нова інформація.

Але в моїх ресторанах з самого початку це норма: українська мова в меню, українська мова в спілкуванні, як мінімум, на початку. Тобто ми звертаємося до гостей, які до нас заходять в ресторан, українською мовою. А далі вже, звичайно, в залежності від формату ресторану, ми якщо гість до нас зворотно звертається, наприклад, англійською, ми починаємо англійською, французькою – французькою, на івриті – так на івриті.

Раніше як було? Все дійсно змінилося? Чи раніше так само майже і було, лише жорсткіше стали вимоги?

– Раніше, звичайно, таких прямо ініціатив, які зобов'язують, не було. Тобто якісь рекомендації, звичайно, лунали, то на міському рівні, то на якомусь законодавчому.

Пам'ятаєте, з вивісками якась була історія. Рекомендації, щоб було українське дублювання чи щось таке. Але якось все на тормозах спускалося, я так думаю. Зараз подивимося, як буде. Тут же питання не тільки ініціативи законодавчої, тут же ще питання контролю цього виконання.

Наприклад підставна людина, яка приходить в ресторан, звертається російською мовою, і до нього підходять, також звертаються російською. Це якось буде регулюватися? За це буде якесь відповідне покарання?

– Як мінімум, думаю, що це на поліцію буде покладено контроль за цим. Або якісь районні інспектори. Думаю, наближено до того, як це було з палінням, пам'ятаєте. Як прийняли закон про заборону паління в ресторанах, був період, коли рік ходили, дійсно перевіряли, підстави якісь робили, штрафували і таке інше.

А зараз подивіться, вже майже в кожному другому сусідньому з моїм рестораном — кальян, й інші можливості курити, і щось я не бачу там дуже контролю за цим, як це було раніше.

Подивимося, як буде з мовою. Але тут ще, я думаю, важче це контролювати буде.

А от ви будете йти на такий крок, як штрафи, коли дізнаєтеся, що до відвідувачів звернулися російською мовою?

– Так, дійсно, тут питання позиції в першу чергу власників ресторанів. І моя позиція… По-перше, в моїх ресторанах взагалі штрафів не існує.

Ми все більше через якийсь позитив намагаємося керувати нашими співробітниками. Але в нас і так доволі жорсткий контроль з цього приводу по мові. Бо всі мої ресторани останні роки, це ресторани сучасної української кухні, і в "Останній барикаді", чи в "Канапі", я думаю, навряд чи ви почуєте російську чи іншу мову першою, якою до вас звернеться персонал. Тобто в нас доволі жорсткі правила всередині, в корпоративній так званій культурі.

Але це, я думаю, здебільшого виключно така наша ініціатива, моя особиста… Тобто це позиція. А зараз ще і законодавчо це буде якось, якщо приймуть цей закон, то регульована і підтримана, буде, я думаю, ще легше.

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Така ініціатива, якщо вона буде реалізована на законодавчому рівні, вона якось відлякне клієнтів, чи зменшить їх кількість? Може, збільшить?

– Я думаю, мовне питання навряд чи якось повпливає на відвідуваність. Але коли ця історія була з палінням, я пам'ятаю, трошки був спад. Бо майже 50% гостей, які ходили в ресторани, вони звикли палити в ресторанах. А з мовою, я думаю, такого не буде.

З минулого місяця у Києві усі послуги в сфері обслуговування мають здійснюватися українською мовою. Зараз ця норма дотримується?

– Я постійно, коли ми десь з дітьми, наприклад, в кіно йдемо, чи якийсь розважальний центр, ми завжди намагаємося і спілкуємося українською мовою. Чесно кажучи, я жодного разу не мав з цим проблем. Зворотно чули українську мову. Тобто я думаю, це не питання.

К слову, владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев считает, что украинский язык нужно делать популярным, модным, но идти путем ущемления других языков — большая ошибка.