Экономист: Украина получит транш даже без выполнения требований МВФ

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Потери Украины от коррупции составляют 2% от ВВП, следовательно, борьба с коррупцией — это вопрос экономического процветания Украины. Такое заявление сделал постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман. В этом контексте представитель фонда отметил важность создания Антикоррупционного суда, который является одним из главных критериев для предоставления следующего транша МВФ.

В общем кредиторы озвучили еще 3 требования для выделения Украине очередного займа. Среди них принятие закона о приватизации, который бы обеспечил прозрачную продажу госактивов, урегулирование вопроса с ценами на газ, то есть повышение тарифов для населения, и принятие земельной реформы.

Насколько приемлем для Украины список этих требований МВФ, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал экономический эксперт Максим Праздников.

Насколько сильно Украина зависит от внешних заимствований?

– На сегодня мы, действительно, можем сказать, что такого рода зависимость есть и зависимость достаточно большая в рамках ближайших нескольких лет, то есть это 2018, 2019, 2020 годы, нам предстоит вернуть суммы в общей сложности порядка 40 миллиардов долларов.

При этом если мы говорим, что в этом году мы, в принципе, смогли обойтись без получения кредита, это было очевидно уже в начале сентября этого года и, в принципе, все давали себе отчет, то уже, начиная с 2018 года наша зависимость достаточно велика и без поддержки того же МВФ, без получения траншей будет сложно.

Второй вопрос, какая это будет сумма, потому что изначально программа предусматривала предоставление 17 миллиардов, на сегодня было получено 8,7 млрд, а на следующий год по отзывам властей ожидается в лучшем случае два транша, это где-то два миллиарда в первом квартале и полтора миллиарда после, то есть порядка трех с половиной миллиардов всего.

Мы занимаем деньги для того, чтобы их отдавать?

– Фактически да. Я понимаю, что это может прозвучать достаточно необычно, но фактически на сегодня мы в большей степени привлекаем новые кредиты для того, чтобы рассчитаться по старым.

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Мы пытаемся это делать низкими процентными ставками, то есть как можно более дешевые деньги привлечь и закрыть более старые и более дорогие.

Звучало экспертное мнение, что определенную часть средств МВФ мы не можем использовать в связи с тем, что они идут на поддержку золотовалютного фонда нашей страны и влияют на курс гривны. Если мы не получим этот транш, как это отразится на курсе нацвалюты?

– На самом деле, все абсолютно правильно было сказано, то есть фактически деньги, которые мы получаем от МВФ, они же не идут на стимулирование экономики как таковой.

Да, это фактически деньги, которые используются для формирования золотовалютных резервов плюс деньги на погашение старых долгов. То есть если мы говорим о том, что общая сумма заимствований в Украине где-то порядка 19 миллиардов, то чистый запас меньше шести. То есть все остальное – это долг перед МВФ, долговые деньги, которые мы все равно должны возвращать.

То есть есть определенные требования по этой сумме, она должна, как минимум, превышать трехмесячный объем импорта, есть еще целый ряд других определенных требований и, действительно, идет определенная подвязка под курс, подвязка под то, какие страна имеет рейтинги, и в принципе, насколько просто и насколько легко и под какой процент мы можем привлекать деньги уже для других целей, в том числе, для стимулирования экономики и для развития.

Курс гривны, который заложен в бюджете на следующий год – неточный?

– Если я правильно помню средний курс, который заложен на следующий год – это порядка 29-29,3 гривен за доллар. То есть та цифра 30,1 – ожидание курса на конец года и, в принципе, отталкиваясь от цифры был произведен общий расчет.

Пока говорить о том, что будет превышение этого курса, каких-то причин нет. Конечно, если возникнут определенные сложности с получением новых траншей, это может вызвать вопрос. Но тут такая интересная ситуация, поскольку вот те три с половиной миллиарда, которые мы должны получить от МВФ в следующем году, в принципе, это плюс-минус эквивалентно той сумме, которую мы должны отдать.

Сколько мы вообще должны вернуть, в другие международные институции в том числе?

– Да, там есть общая сумма задолженности. Была определенно уже проведена реструктуризация по облигациям, то есть, я думаю, в следующем году мы опять увидим Минфин, который будет выходить на внешние рынки заимствования, поскольку там достаточно благоприятная ситуация для привлечения денег.

Единственное, что, наверное, стоит это делать под как можно более низкий процент, потому что фактически те деньги, которые мы там получили – это дорогие деньги. Для примера, та же Греция, которая неоднократно объявляла дефолт и которая получала списание долгов, выходила на рынки заимствования в этом году под 4,1%.

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Есть четыре требования МВФ, которые Украина должна выполнить, чтобы получить следующий транш. Если мы их не выполним, как это повлияет на курс в следующем году?

– Это некое сочетание экономики с политикой. То есть ряд требований помимо экономической составляющей несут в себе общеполитическую, с одной стороны.

С другой стороны, МВФ прекрасно понимает определенную ситуацию, сложившуюся в Украине и ту необходимость, которая существует в деньгах. То есть они до последнего, скорее всего, будут апеллировать к этим требованиям, будут настаивать на их исполнениях, но могу сказать, что очень высокая вероятность, что даже если эти требования не будут выполнены в полном объёме, как минимум, на часть этого транша, а именно порядка двух миллиардов, мы можем рассчитывать.

В МВФ заявили, что потери Украины от коррупции составляют порядка 2% ВВП. Как рассчитывалась эта цифра?

– Да, на самом деле это интересная цифра. Дело в том, что у МВФ есть определенная метода и определенная формула для расчета таких показателей.

В принципе, сами эксперты МВФ признают, что достаточно сложно измерить коррупцию в цифрах, поэтому они для сравнения используют определенные данные бизнес-опросов, которые проводит Всемирный банк. Они берут определенные данные по политической стороне коррупции с определенных международных справочников коррупционных рисков так называемых, сравнивают с другими странами, проводят определенную параллель, выводят определенную формулу о взаимозависимости роста ВВП и уровня коррупции страны. Вот по этой формуле они и рассчитывают, как это действует.

То есть если побороть коррупцию, мы станем богатой страной?

– Все очень отличительно. Даже если просуммировать эти все потенциальные объемы и цифры роста, все равно достаточно ограниченный показатель.

Плюс нужно помнить еще интересную деталь. Когда мы привлекали заимствования в 2017 году, то есть то, как это прописано в договоренностях, есть один пункт, который говорит о том, что если рост экономики, ВВП будет превышать 4%, то включаются дополнительные выплаты по этим заимствованиям, то есть там получается очень интересная ситуация.

С одной стороны, мы заинтересованы расти как можно быстрее, но при этом мы отдаем себе отчет, что если этот рост превысит 4% в год, мы будем платить дополнительные проценты по займам, достаточно существенные.

Ранее эксперт инициативы Реанимационный Пакет Реформ Илья Несходовский заявлял, что Украина не получит очередной транш, если госбюджет-2018 будет "дутым".

А специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса высказал мнение, что кредиты от МВФ нужны только странам-неудачницам.