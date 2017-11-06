Четыре кабальных условия МВФ для Украины прозвучали, что дальше?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

МВФ в этом году не особо радовал Украину финансовой помощью. В 2017 году страна получила всего один миллиард долларов кредитов из шести миллиардов обещанных, и вопреки ожиданиям некоторых экспертов, к финансовому кризису это не привело. Наоборот, в ходе "кредитного голодания" курс гривны летом даже укрепился, Минфину осенью удалось разместить евробонды, которые снизили зависимость от кредитов МВФ.

Ультиматум для Киева

Однако правительство продолжает с упорством требовать продолжения сотрудничества с МВФ даже ценой собственного рейтинга, выполняя так называемые непопулярные реформы от МВФ, которые не помогли ни одной стране мира, зато загнали в экономический кризис ни один десяток стран. Пока отношения Киева с МВФ сводятся к фразе "не учите меня жить, лучше помогите материально".

МВФ денег не дает, но продолжает учить украинскую власть, что ей делать с народом. Четыре выдвинутых требования к Украине являются, по сути ультиматумом, для Киева в ускорении принятия "непопулярных реформ".

"На счет того нужен ли Украине очередной транш МВФ или нет говорить не будем. Ведь кредиты МВФ просто уничтожают экономику Украины. С мая 2014 года, не смотря на них, жизнь украинцев не улучшается. Но, если все же стоит задача получить очередную подачку, то руководство МВФ, в лице своего представителя в Украине Йоста Люнгмана выставило Украине четыре требования, которые нужно выполнить, чтобы получить деньги", — сообщил в своем блоге президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Даешь непопулярные реформы

Со слов Люнгмана, Украина должна принять закон о создании антикоррупционного суда, реформировать процесс приватизации госпредприятий, поднять тарифы на газ для населения, оценить влияние пенсионной реформы на дефицит Пенсионного фонда.

"Принять закон о создании антикоррупционного суда. Это, наверное, самое простое решение. Тем более, что все понимают, что реально этот суд с коррупцией в Украине бороться не будет, а будет использоваться для «отжима бизнеса» и «разборок между представителями власти, кто сколько украл денег из госбюджета». В Украине уже давно есть органы, которые были созданы по указанию МВФ для борьбы с коррупцией типа НАБУ. Но в действительности коррупция в Украине только выросла. А все их действие, это скорее имитация борьбы и «решение вопросов», чем реальная борьба с коррупцией. Случай с Насировым и сыном Авакова — классический пример профанации борьбы с коррупцией", — считает Охрименко.

По его мнению, все выдвинутые требования к Украине являются профанацией, которые никак не повлияют на уровень коррупции и успех рыночных реформ, зато существенно ухудшат экономическое положение страны. В частности, это касается повышения цен на газ, которые, по мнению клерков МВФ, являются слишком низкими в Украине.

"МВФ упрямо не может понять, что в Украине заработная плата даже после повышения в этом году находится на уровне около 200 евро, в отличии от 1000 евро, как в Польше. И поэтому постоянные сравнения представителем МВФ тарифов на газ в Украине и Польше можно считать обычным стебом или некомпетентностью лиц, которые работают в МВФ", - отметил Охрименко.

Эксперт также не понимает, как пенсионная реформа поможет Украине решить проблему дефицита Пенсионного фонда.

"Тут можно для специалистов МВФ сразу подсказать ответ — "никак". То, что Гройсман называл Пенсионная реформа, это никакая не реформа, а обычный пустой пиар украинской власти. Небольшое повышение пенсий для украинцев не улучшает их материальное состояние, а удлинение сроков трудового стажа, чтобы выйти на пенсию, может только затормозить прирост пенсионеров. Дефицит Пенсионного фонда будет расти в геометрической прогрессии. Не умеют или не хотят у нас представители власти делать реформы", — отметил Охрименко.

Стоит ли овчинка выделки

Упорство, с которым правительство хочет получить кредиты МВФ, вызывает удивление у большинства экспертов. Ведь результатом выполнения этих реформ является рост госдолга, происходит запредельный рост инфляции, растет количество безработных и неимущих. На погашение последствий этих "реформ" необходимо выделять десятки миллиарды гривен, то есть, вновь залезать в карман украинцев, придумывая новые налоги.

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"В этом году несмотря на то, что Украина практически денег от МВФ не получала, гривна не девальвировала, а ревальвировала. В результате сейчас даже бессмысленно кричать, что если не получим транш МВФ гривна обвалится. Как раз у нас было все наоборот. В 2014-2015 годах Украина получала транши МВФ, и гривна действительно обваливалась на глазах. Так что маємо те, що маємо", — отметил президент Украинского аналитического центра Охрименко.

Представитель МВФ также сообщил, что Фонд не отказывался от своего требования по снятию моратория на продажу сельхозземель. С учетом того, как реформы проводят наши чиновники, последствия подобной "земельной реформы" могут стать попросту катастрофическими для страны.