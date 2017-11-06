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    Аналитика и комментарии

    Четыре кабальных условия МВФ для Украины прозвучали, что дальше?

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (482)

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    МВФ в этом году обещал Киеву масштабную финансовую помощь, однако в итоге, приступил к откровенному шантажу Украины, выдвинув четыре требования для продолжения кредитования.
    Коллаж
    РИА Новости Украина

    Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

    МВФ в этом году не особо радовал Украину финансовой помощью. В 2017 году страна получила всего один миллиард долларов кредитов из шести миллиардов обещанных, и вопреки ожиданиям некоторых экспертов, к финансовому кризису это не привело. Наоборот, в ходе "кредитного голодания" курс гривны летом даже укрепился, Минфину осенью удалось разместить евробонды, которые снизили зависимость от кредитов МВФ.

    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Эксперт сказал, когда Украина получит транш МВФ

    Ультиматум для Киева

    Однако правительство продолжает с упорством требовать продолжения сотрудничества с МВФ даже ценой собственного рейтинга, выполняя так называемые непопулярные реформы от МВФ, которые не помогли ни одной стране мира, зато загнали в экономический кризис ни один десяток стран. Пока отношения Киева с МВФ сводятся к фразе "не учите меня жить, лучше помогите материально".

    МВФ денег не дает, но продолжает учить украинскую власть, что ей делать с народом. Четыре выдвинутых требования к Украине являются, по сути ультиматумом, для Киева в ускорении принятия "непопулярных реформ".

    "На счет того нужен ли Украине очередной транш МВФ или нет говорить не будем. Ведь кредиты МВФ просто уничтожают экономику Украины. С мая 2014 года, не смотря на них, жизнь украинцев не улучшается. Но, если все же стоит задача получить очередную подачку, то руководство МВФ, в лице своего представителя в Украине Йоста Люнгмана выставило Украине четыре требования, которые нужно выполнить, чтобы получить деньги", — сообщил в своем блоге президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

    Даешь непопулярные реформы

    Со слов Люнгмана, Украина должна принять закон о создании антикоррупционного суда, реформировать процесс приватизации госпредприятий, поднять тарифы на газ для населения, оценить влияние пенсионной реформы на дефицит Пенсионного фонда.

    "Принять закон о создании антикоррупционного суда. Это, наверное, самое простое решение. Тем более, что все понимают, что реально этот суд с коррупцией в Украине бороться не будет, а будет использоваться для «отжима бизнеса» и «разборок между представителями власти, кто сколько украл денег из госбюджета». В Украине уже давно есть органы, которые были созданы по указанию МВФ для борьбы с коррупцией типа НАБУ. Но в действительности коррупция в Украине только выросла. А все их действие, это скорее имитация борьбы и «решение вопросов», чем реальная борьба с коррупцией. Случай с Насировым и сыном Авакова — классический пример профанации борьбы с коррупцией", — считает Охрименко.

    Землянский о тарифах на газ в Украине в контексте сотрудничества с МВФ. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Украина и МВФ. Землянский о тарифах на газ

    По его мнению, все выдвинутые требования к Украине являются профанацией, которые никак не повлияют на уровень коррупции и успех рыночных реформ, зато существенно ухудшат экономическое положение страны. В частности, это касается повышения цен на газ, которые, по мнению клерков МВФ, являются слишком низкими в Украине. 

    "МВФ упрямо не может понять, что в Украине заработная плата даже после повышения в этом году находится на уровне около 200 евро, в отличии от 1000 евро, как в Польше. И поэтому постоянные сравнения представителем МВФ тарифов на газ в Украине и Польше можно считать обычным стебом или некомпетентностью лиц, которые работают в МВФ", - отметил Охрименко.

    Эксперт также не понимает, как пенсионная реформа поможет Украине решить проблему дефицита Пенсионного фонда.

    "Тут можно для специалистов МВФ сразу подсказать ответ — "никак". То, что Гройсман называл Пенсионная реформа, это никакая не реформа, а обычный пустой пиар украинской власти. Небольшое повышение пенсий для украинцев не улучшает их материальное состояние, а удлинение сроков трудового стажа, чтобы выйти на пенсию, может только затормозить прирост пенсионеров. Дефицит Пенсионного фонда будет расти в геометрической прогрессии. Не умеют или не хотят у нас представители власти делать реформы", — отметил Охрименко.

    Стоит ли овчинка выделки

    Упорство, с которым правительство хочет получить кредиты МВФ, вызывает удивление у большинства экспертов. Ведь результатом выполнения этих реформ является рост госдолга, происходит запредельный рост инфляции, растет количество безработных и  неимущих. На погашение последствий этих "реформ" необходимо выделять десятки миллиарды гривен, то есть, вновь залезать в карман украинцев, придумывая новые налоги. 

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    "В этом году несмотря на то, что Украина практически денег от МВФ не получала, гривна не девальвировала, а ревальвировала. В результате сейчас даже бессмысленно кричать, что если не получим транш МВФ гривна обвалится. Как раз у нас было все наоборот. В 2014-2015 годах Украина получала транши МВФ, и гривна действительно обваливалась на глазах. Так что маємо те, що маємо", — отметил президент Украинского аналитического центра Охрименко.

    Представитель МВФ также сообщил, что Фонд не отказывался от своего требования по снятию моратория на продажу сельхозземель. С учетом того, как реформы проводят наши чиновники, последствия подобной "земельной реформы" могут стать попросту катастрофическими для страны. 

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