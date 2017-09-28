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    Скаршевский: триллион гривен из бюджета-2018 – простая подмена понятий

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (54)

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    В проект госбюджета на 2018 год правительство заложило доходы на сумму около триллиона гривен. Если перевести эти деньги в доллары, доходы госбюджета никак не изменились, зато большую часть расходов Киев перекинул на плечи местных бюджетов. Тогда как доходы оставил при себе.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Сергей Чигирь, РИА Новости Украина 

    Предложенный на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2018 год вызвал возмущение у представителей местной власти. По мнению муниципальных депутатов и мэров городов, в следующем году местные власти будут самостоятельно покрывать большую часть расходов по содержанию гособъектов (дороги, мосты, школы, ПТУ и т. д.), а вот налоги, как и раньше, будет оставлять у себя центральная власть.

    Гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам мэра Днепра Бориса Филатова, в следующем году город потеряет 1,2 млрд. грн. в рамках так называемой децентрализации, призывая депутатов-мажоритарщиков от Днепра бойкотировать принятие такого бюджета. 

    "Уважемые депутаты — мажоритарщики от Днепра (и не мажоритарщики тоже). Официально уведомляю вас, что если вы проголосуете за ныне предложенный проект госбюджета — 2018, то можете больше за помощью ко мне не обращаться. Даже не звоните. Крутитесь на стороне. Такая "децентрализация" обойдётся Городу в минус 1 280 000 000 (миллиард двести восемьдесят миллионов) по сравнению с 2017 годом. Вначале ограбили в 2017-м по сравнению с 2016-м. Теперь решили ограбить в 2018-м по сравнению с 2017-м… 

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    Я с нескрываемым удивлением наблюдаю, как центральная власть с поразительным упорством гробит единственную успешную реформу в стране", — заявил Филатов на своей странице в Facebook.

    По словам экономиста Виктора Скаршевского, в рамках так называемой децентрализации в центральном бюджете остается до 80% финансовых ресурсов, которые потом Киев распределяет по регионам в ручном режиме.

    Верховная рада
    Украинское фото
    Бюджет-2018: затяните пояса, пока чиновники готовят кошельки

    "От децентрализации выиграло всего лишь несколько территориальных общин, остальные — абсолютное ничего не выиграли, и даже потеряли. Регионы и даже остаются дотационными, продолжая получать субвенции из государственного бюджета. Сейчас только 20 процентов налогов остается в местных бюджетах, когда как в 90-х годах этот показатель составлял  было 50 на 50. При Кучме, Ющенко, Януковиче и теперь Порошенко происходит централизация госбюджета", — заявил Скаршевский на пресс-конференции в РИА Новости Украина.  

    Эксперт считает, что заявленные в госбюджете-2018 доходы в триллион гривен являются профанацией. 

    "Для понимания: что такое триллион гривен? Это 32 миллиарда долларов и это бюджет города Берлина с населением 3,5 миллиона человека. И наше правительство радуется, что в сорокамиллионной стране наконец-то бюджет города Берлина. Хотя и в прошлом году он тоже был — бюджет Берлина. А если трехкратно увеличить инфляцию, то бюджет составит 3 триллиона, а если десятикратно – до 10 триллионов. Это говорит о непрофессионализме, когда такое говорят представители правительства, и о неуважении к собственным гражданам, потому что они манипулируют цифрами", — отметил Скаршевский. 

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