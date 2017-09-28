Скаршевский: триллион гривен из бюджета-2018 – простая подмена понятий

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Предложенный на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2018 год вызвал возмущение у представителей местной власти. По мнению муниципальных депутатов и мэров городов, в следующем году местные власти будут самостоятельно покрывать большую часть расходов по содержанию гособъектов (дороги, мосты, школы, ПТУ и т. д.), а вот налоги, как и раньше, будет оставлять у себя центральная власть.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, в следующем году город потеряет 1,2 млрд. грн. в рамках так называемой децентрализации, призывая депутатов-мажоритарщиков от Днепра бойкотировать принятие такого бюджета.

"Уважемые депутаты — мажоритарщики от Днепра (и не мажоритарщики тоже). Официально уведомляю вас, что если вы проголосуете за ныне предложенный проект госбюджета — 2018, то можете больше за помощью ко мне не обращаться. Даже не звоните. Крутитесь на стороне. Такая "децентрализация" обойдётся Городу в минус 1 280 000 000 (миллиард двести восемьдесят миллионов) по сравнению с 2017 годом. Вначале ограбили в 2017-м по сравнению с 2016-м. Теперь решили ограбить в 2018-м по сравнению с 2017-м…

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Я с нескрываемым удивлением наблюдаю, как центральная власть с поразительным упорством гробит единственную успешную реформу в стране", — заявил Филатов на своей странице в Facebook.

По словам экономиста Виктора Скаршевского, в рамках так называемой децентрализации в центральном бюджете остается до 80% финансовых ресурсов, которые потом Киев распределяет по регионам в ручном режиме.

"От децентрализации выиграло всего лишь несколько территориальных общин, остальные — абсолютное ничего не выиграли, и даже потеряли. Регионы и даже остаются дотационными, продолжая получать субвенции из государственного бюджета. Сейчас только 20 процентов налогов остается в местных бюджетах, когда как в 90-х годах этот показатель составлял было 50 на 50. При Кучме, Ющенко, Януковиче и теперь Порошенко происходит централизация госбюджета", — заявил Скаршевский на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Эксперт считает, что заявленные в госбюджете-2018 доходы в триллион гривен являются профанацией.

"Для понимания: что такое триллион гривен? Это 32 миллиарда долларов и это бюджет города Берлина с населением 3,5 миллиона человека. И наше правительство радуется, что в сорокамиллионной стране наконец-то бюджет города Берлина. Хотя и в прошлом году он тоже был — бюджет Берлина. А если трехкратно увеличить инфляцию, то бюджет составит 3 триллиона, а если десятикратно – до 10 триллионов. Это говорит о непрофессионализме, когда такое говорят представители правительства, и о неуважении к собственным гражданам, потому что они манипулируют цифрами", — отметил Скаршевский.