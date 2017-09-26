Мог бы стать президентом, которым бы гордились. Соцсети поздравили Порошенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Президенту Украины Петру Порошенко во вторник, 26 сентября, исполнилось 52 года. День рождения гаранта с самого утра – топовая тема в СМИ и соцсетях. Поздравления не иссякают. Особенно запомнилось украинцам оригинальное послание семьи самого президента: домочадцы записали видеоролик в виде выпуска новостей ко дню его рождения.

Менее близкие гаранту люди поздравили президента в сетях весьма неоднородно: "Он мог бы стать Президентом, которым бы мы все гордились. Но остался самим собой. Что ж, здоровья"; "Как бы кто ни относился к нашему Президенту….История нас рассудит. Считаю, что он — лучший из всех, что уже были и сделал больше, чем любой другой из претендентов на этот пост".

"Очень надеюсь, что Порошенко сегодня поздравляют боты, которых оплачивают за деньги, украденные из госбюджета. Потому что если это искренне, — то это катастрофа", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook