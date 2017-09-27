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27.09.201711:11
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    Скаршевский: экономика Украины больна, перспектив выздоровления не видно

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (50)

    (обновлено: )19030
    В Украине постоянно обсуждают курс доллара к нацвалюте, его динамику привязывают к получению или неполучению очередного транша от МВФ: это говорит о том, что экономика страны хронически больна, уверен экономист Виктор Скаршевский.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Минувшим летом падение доллара к евро и другим валютам из-за неопределенностей в политике США поддержало гривну. Курс укрепился также благодаря высоким ценам на товары украинского экспорта и, отчасти, из-за сезонного "сброса" долларов населением. 

    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    Радио Голос Столицы/Скриншот
    МВФ попросит от Украины новых жертв

    Но с началом осени гривна начинает терять в весе по отношению к доллару, вопрос только в том – насколько. Фактором неопределенности остается кредит от МВФ: будет ли позитивный пересмотр программы, после которого Украина должна получить очередной транш. 

    Также до конца года Украине предстоит несколько выплат кредиторам. В частности, 500 млн долларов нужно заплатить в сентябре по еврооблигациям и еще около 600 млн долларов вернуть в ноябре МВФ. 

    По прогнозам аналитиков, к концу года стоимость доллара может достигнуть 27,5 гривен и более. Осенью следует ожидать ослабления украинской национальной валюты к доллару, ее уровень будет напрямую зависеть от урожая и цен на агропродукцию и сталь. 

    По мнению экономического эксперта Виктора Скаршевского, если в какой-либо стране постоянно обсуждают курс доллара к национальной валюте, его динамику, тем более, если это привязывают к получению или не получению очередного транша от МВФ, то это говорит о том, что экономика такой страны, в данном случае Украины, хронически больна.

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    И перспектив выздоровления не видно, добавляет Скаршевский.

    "Почему? Потому что людей интересует курс доллара с точки зрения сбережений, поскольку гривне они не доверяют. Это болезнь, экономическая. А правительство и бизнес интересует курс доллара, потому что Украина – сырьевая страна. Мы и производим сырье, и экспортируем сырье. Если цены на мировых рынках снижаются или повышаются, это автоматически сказывается на курсе в Украине, доходах бюджета и сырьевого бизнеса", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

    Facebook Виктора Скаршевского
    Комментарий Виктора Скаршевского
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