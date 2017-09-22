НБУ опустил гривну

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны к доллару США на пятницу, 22 сентября, установив его на уровне 26,23 грн/долл.

Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,23. За 10 российских рублей дают 4,5062 гривны.

Напомним, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны к доллару США на четверг, 21 сентября, на 6 копеек и установил его на уровне 26,18 грн/долл.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,44. За 10 российских рублей дают 4,5054 гривны.

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Напомним, в преддверии осеннего листопада к падению приобщилась отечественная валюта. Всего за несколько дней гривна девальвировала на 50 коп — на черном рынке в выходные доллар предлагали уже по 26,25-26,3 гривен.