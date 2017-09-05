Имеет место голый популизм под открытием Рады - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Фракция БПП обратилась к Кабинету министров с инициативой повысить минимальную зарплату в Украине до четырех тысяч гривен.

Соответствующее заявление на Согласительном совете парламентских фракций в понедельник, четвертого сентября, сделал глава фракции БПП Артур Герасимов.

С первого января текущего года в Украине минимальную зарплату повысили почти вдвое до уровня 3,2 тысяч гривен. Премьер-министр Владимир Гройсман говорил о невозможности поднятия размера минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен.

Как повышение минимальной заработной платы скажется на экономике, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы глава Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви оцінюєте ініціативу БПП щодо підвищення мінімальної зарплатні в Україні?

— Зазначена заява мені здається в першу чергу пов'язана з початком політичного сезону і відволіканням людей від реальних проблем, які турбують. Тому це ніяк іншим, як голим популізмом я би не назвав. Тому що, по-перше, немає підстав. Вірніше, я тільки за збільшення доходів населення, і саме бізнес потерпає від того, що маленька купівельна спроможність, і треба підвищувати доходи населення. Однак, говорити зараз про збільшення мінімальної заробітної плати у такий неринковий спосіб передчасно. Ми і так спостерігаємо згортання бізнес-активності, ми спостерігаємо зменшення товарообігу, зокрема, для малого, мікропідприємництва. Тому зазначені ініціативи не обґрунтовані економічно і несуть в собі небезпеку. Бізнес не так легко пережив попереднє підняття мінімальної заробітної плати до 3200.

Як з ним впоралися підприємці?

— Відбулося викривлення витрат на заробітну плату в частині зменшення різниці між висококваліфікованими працівниками і низькокваліфікованими. Тому що, так як законодавство вимагало, була піднята нижня межа. І в такий спосіб виявилося, що працівник різноробочий лише на невелику кількість відрізняється від працівника з вищою кваліфікацією. Нічого гарного в цьому немає, тому ми спостерігаємо відтік з України саме висококваліфікованої робочої сили.

Чи не переведуть людей на неповну ставку після підвищення мінімальної зарплати?

— Такі випадки мені не відомі, але цей приклад про державний сектор, він дуже красномовний. Тобто держава чомусь намагається вирішити свої питання виключно за рахунок приватного сектору, і навантажуючи податково бізнес, в той же час ми бачимо ці зловживання. Вже неодноразово ми виступали. Наша організація зверталася до уряду, що варто було б започатковувати ринкові механізми і просто стимулювати ринок праці до підвищення заробітної плати. Для цього треба підвищувати у державному секторі, і тоді бізнес буде до нього підтягуватися, і в такий спосіб буде запускатися маховик економіки. Як завжди, з ніг на голову, ніхто на це не звертає уваги. І от як раз в державному секторі справді там є і 0,5 ставки, і людей масово звільняють, і вивільняють. Те, що відбулося в приватному секторі, точно можу сказати, це те, що ми досліджували, це скорочення апарату, це оптимізація витрат, абсолютно вірно, тобто відбулося певного роду скорочення в мене на підприємстві. Я вимушений був звільнити декількох осіб для того, щоб оптимізувати витрати. Тому що бізнес — заручник економічної ситуації.

Якщо немає доходу, то немає, звідки платити заробітну плату. Бізнес — це є вибір: або закриватися і згортати свою активність, або якось мінімізувати. Тому все навантаження досить небезпечне. Можна спостерігати чергове зменшення бізнес-активності. Звичайно, я не говорю, що всі такі підприємці законослухняні. Я переконаний, що існують схеми мінімізації і витрат на заробітну плату, і вони не зовсім легальні. Тому що, на жаль, ніхто в нас, як то кажуть, оборудки не відмінив. Всі тільки кивають на попередню владу, але вони, ці схеми, як існували, так, на жаль, і існують, тільки вже під патронатом інших владних очільників.

Який відсоток бізнесу виживе все ж таки?

— Спрогнозувати такого результату я зараз не зможу, тому що це все практичні речі. І дуже важко спрогнозувати. Ми оцінили попереднє підвищення, це згорнулося до 5% бізнесу. Тобто вони в якійсь мірі або відійшли взагалі на тіньові взаєморозрахунки, дуже багато випадків таких, що мікробізнес перейшов на взагалі неофіційну роботу. Це чимало фактів. Але я думаю, що ще декілька відсотків ми можемо втратити.

Які податки в Україні прив'язані до мінімальної зарплатні? Де підприємцям доведеться платити більше?

— Всі податки з заробітної плати і ПДВ. Тобто ми чомусь завжди, коли великі наші державні економісти, вони чомусь тільки враховують ПДФО, ЄСВ, а забувають про головний податок. Для підприємства на загальній системі оподаткування, для того, щоб виплатити заробітну плату, треба з доходу заплатити ПДВ. Це 20%. Потім відповідно військовий збір, ЄСВ і податок на доходи фізичних осіб. І все це навантаження досить суттєве. Я хочу зазначити, що навантаження навіть після зниження в Україні одне з найбільших в Європі — навантаження на заробітну плату. Якщо в цілому навантаження на бізнес в частині рівня податку на прибуток більш-менш співрозмірне з європейськими нормами, ПДВ в нас на самій верхній межі, то податки на заробітну плату найбільш в Європі.

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Ранее в эфире Голоса Столицы эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский заявил, что инфляция в Украине растет из-за давления денежной массы на товарную базу.

Также специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире "ГС" отметил, что прогнозы Кабмина по ВВП и инфляции серьезно отстали от реальности.