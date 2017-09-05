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    Интервью

    В Раде найдутся голоса за реформы против людей - Скорик

    Тема:

    Горячая осень 2017: новый политсезон (16)

    (обновлено: )133
    По словам народного депутата Николая Скорика, заручившись поддержкой внефракционных депутатов, власть готовится "продавить" необходимые ей реформы.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Открывая новый сезон в Верховной Раде, спикер Андрей Парубий заявил, что парламент в ходе новой сессии планирует рассмотреть и одобрить пять реформ, среди которых пенсионная, а также в сфере здравоохранения и образования.

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    "Эта осень должна пройти под знаком реформ. Среди самых важных, которые я бы назвал — реформа образования, реформа медицины, окончание судебной реформы, пенсионная реформа и реформа парламента. Эти пять реформ — приоритетные на эту осень для рассмотрения Рады", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

    Нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Николай Скорик убежден, что если власти будет нужно, она найдет необходимое количество голосов за весьма сомнительные реформы.

    "По настроениям в зале есть ощущения, что власть сумеет найти необходимые голоса. Уверен, что то, чего пока не хватает вполне легко можно будет собрать за счет депутатов из фракций, не входящих в коалицию. Дело в том, что у нынешней Верховной Рады всегда хватает голосов на то, что направлено против людей. Взять к примеру, реформу образования, по которой собираются чуть ли не соединить в один предмет физику и химию. Получается, что из наших людей готовят дешевую рабочую силу с хорошим знанием английского языка. Это абсолютно отупляющее образование, полностью уничтожающее систему опорной школы", — говорит нардеп.

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    Вызывают недоумение у политика и готовящиеся к принятию медицинская и пенсионная реформы.

    "Медицинская реформа — ничто иное как прямое нарушение Конституции Украины, которая гарантирует право на бесплатное медицинское обслуживание. Есть вопросы и к пенсионной реформе, которая ведет только лишь к сокращению количества людей, получающих пенсию. При этом политики с пеной у рта доказывают нам, что отстаивают независимость государства», — заявил Скорик.

    Имеются вопросы и к реформе парламента, которую политик назвал обыкновенным популизмом.

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    "По реформе парламента тоже не наблюдается никаких подвижек. Пэт Кокс еще год назад предлагал провести определенные вещи, как-то квотное внесение законопроектов, соблюдение прав оппозиции. Но ничего из этого так и не было сделано. Да и не будет, это просто разговоры для европейского сообщества. Большинство так называемых реформ нужны под кредиты МВФ", — резюмировал нардеп.

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