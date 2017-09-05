В Раде найдутся голоса за реформы против людей - Скорик

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Открывая новый сезон в Верховной Раде, спикер Андрей Парубий заявил, что парламент в ходе новой сессии планирует рассмотреть и одобрить пять реформ, среди которых пенсионная, а также в сфере здравоохранения и образования.

"Эта осень должна пройти под знаком реформ. Среди самых важных, которые я бы назвал — реформа образования, реформа медицины, окончание судебной реформы, пенсионная реформа и реформа парламента. Эти пять реформ — приоритетные на эту осень для рассмотрения Рады", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

Нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Николай Скорик убежден, что если власти будет нужно, она найдет необходимое количество голосов за весьма сомнительные реформы.

"По настроениям в зале есть ощущения, что власть сумеет найти необходимые голоса. Уверен, что то, чего пока не хватает вполне легко можно будет собрать за счет депутатов из фракций, не входящих в коалицию. Дело в том, что у нынешней Верховной Рады всегда хватает голосов на то, что направлено против людей. Взять к примеру, реформу образования, по которой собираются чуть ли не соединить в один предмет физику и химию. Получается, что из наших людей готовят дешевую рабочую силу с хорошим знанием английского языка. Это абсолютно отупляющее образование, полностью уничтожающее систему опорной школы", — говорит нардеп.

Вызывают недоумение у политика и готовящиеся к принятию медицинская и пенсионная реформы.

"Медицинская реформа — ничто иное как прямое нарушение Конституции Украины, которая гарантирует право на бесплатное медицинское обслуживание. Есть вопросы и к пенсионной реформе, которая ведет только лишь к сокращению количества людей, получающих пенсию. При этом политики с пеной у рта доказывают нам, что отстаивают независимость государства», — заявил Скорик.

Имеются вопросы и к реформе парламента, которую политик назвал обыкновенным популизмом.

Читайте также: Будет горячо. Рада открывает решающую для страны сессию

"По реформе парламента тоже не наблюдается никаких подвижек. Пэт Кокс еще год назад предлагал провести определенные вещи, как-то квотное внесение законопроектов, соблюдение прав оппозиции. Но ничего из этого так и не было сделано. Да и не будет, это просто разговоры для европейского сообщества. Большинство так называемых реформ нужны под кредиты МВФ", — резюмировал нардеп.