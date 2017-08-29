Изменения в налогообложении. Отличаем коррупцию от реформ

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Предпринимателям могут открыть единый счет для уплаты налогов. По крайней мере, такую норму предусматривает законопроект, зарегистрированный в парламенте.

Согласно документу, по желанию на плательщика будет открыт счет на центральном уровне Государственной казначейской службы. Платить таким образом можно налоги, сборы и единый социальный взнос. Не коснется нововведение НДС и акцизного налога по реализации горючего.

Подробнее законопроект прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы координатор группы "Налоги" Гражданской платформы "Новая Страна" Павел Себастьянович.

Единый счет упростит жизнь предпринимателям?

— Я думаю, что это позитивный момент. Многие предприниматели, особенно ФОПы, кто в разных районах живет, знают, что есть такая проблема, что и социальный взнос, и налоги для каждого района, даже в Киеве в районах свои номера счетов. И нередко, особенно, когда предприниматель только начинает свою деятельность, и он из какого-то справочного материала где-то берет этот счет и начинает туда платить, а через три месяца, когда кончается квартал, он видит, что была какая-то ошибка, ему вернули деньги и налоги не засчитаны. Такая часто ошибка бывает и если будет единый счет, который по умолчанию всегда будет во всех программах, и налоги будут туда перечисляться, это, конечно же, позитивный момент.

Это будет единый счет предпринимателя?

— Насколько я понимаю, это будет единый счет для всех налогов, то есть предприниматель туда будет отправлять все налоги независимо от назначения, а оттуда уже будут распределяться так, как государство считает нужным, чтобы они по фондам распределялись.

Этот счет будет создаваться по желанию каждого предпринимателя?

— Надо будет обязательно этот счет единый открыть в казначействе с согласия предпринимателя. Я думаю, для тех, кто будет вновь зарегистрированный предприниматель, у них будет такой по умолчанию единый счет.

Путаницы возникнуть не должно?

— Думаю, что нет. Я вообще считаю, что очень медленно наша страна движется к таким электронным сервисам, когда вот такая головная боль с перечислением различных налогов в различные фонды ложится на плечи предпринимателя.

Можно ли было внедрить более простую систему, чтобы не было поиска расчетных счетов?

— Я думаю, что мы давно уже подошли к такому моменту, когда вся отчетность, не то, что начисление налогов, должны считаться автоматически. Возможно, существуют предприятия с очень сложной бухгалтерией, производственные, где какой-то сложный расчет и много потерь материалов нестандартных, но подавляющее число предприятий, предпринимателей, ФОП работают по одинаковой процедуре. У них из месяца в месяц повторяется одна и та же деятельность. То есть, я думаю, что не обязательно им держать бухгалтера. Все это должно автоматически начисляться – и налоги, и автоматически отчетность должна формироваться, то есть мы давно уже перешагнули тот этап, когда нужно вручную каждый месяц или каждый квартал формировать отчетность и вычислять каждому свои налоги и платить их. Это давно уже должно делаться автоматически.

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Существующие электронные кабинеты налогоплательщиков, с какими проблемами помогают справиться?

— Я думаю, что на сегодняшний день существует большой разрыв между теми сервисами электронными, которые мы встречаем в своей жизни, тот же "Фейсбук", "Приват 24"… Государственные сервисы должны подходить к этому тоже вплотную, чтобы любой человек, который хочет платить налоги, чтобы это делалось легко, понятно, в несколько кликов. Вот это самое главное.

Все равно это зависит от государства, которое устанавливает эти правила. То есть не мы на своей стороне можем это как-то автоматизировать, а именно государство. И у нас для автоматизации есть единственный налог, который должен рассчитываться, учитывая затраты, это налог на прибыль, и в этом году должен быть принят закон о замене его на налог на выведенный капитал, где уже будет выведенная сума, и налог на нее четко привязан к определенной операции. И тогда вся система налогового учета может быть автоматизирована, где не может ни налоговик вмешаться, что-то скорректировать, ни самому предпринимателю не надо что-то придумывать. Конкретная сума выведена, конкретный налог заплачен. Как, в принципе, все налоги привязаны к определенным операциям. Остался только налог на прибыль. Поэтому если это будет принято, то и дальнейшая автоматизация вот этой отчетности может быть проведена успешно. А самая большая проблема сегодня это, конечно же, блокирование налоговых накладных для производственных предприятий, у которых меняется код товара на входе и на выходе, то есть государство хотело бороться с мошенничеством, но в результате, как всегда, пострадали простые, честные производители. Естественно, если у вас на входе сырье, оно имеет один код, в процессе производства готовая продукция будет иметь другой код и тысячи предприятий вынуждены подавать свои корректировки и объяснять, какой у них производственный процесс. В результате сотни тысяч накладных заблокированы.

Как можно решить эту проблему?

— Надо снять это блокирование и зарегистрировать накладные. То есть необходимо перед тем, как вводить такие нововведения, проводить очень широкое обсуждения и консультации. Как, допустим, те же дотации. Ведь еще на том моменте, когда этот законопроект предлагался и эксперты, которые тогда работали в налоговой группе, мы все говорили, что понятно, что все эти деньги пойдут одному самому огромному производителю, и не будет никакой поддержки малых, фермеров или кого-то. Но, тем не менее, это никого не интересовало на момент подготовки и только сейчас, когда деньги уже получены миллиардером, получается, что всех это взволновало. Точно так же и в такой работе, которая касается программного обеспечения, перед тем, как вводить изменения, необходимо проводить широкие консультации с предпринимателями.

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Что со скрутками делать?

— Я думаю, что существуют другие рискоориентированные программы, которые это делают. Те, кто занимаются этими программами и сидят в налоговой. Они все это видят, но они вместо этого решили автоматизировать процесс, то есть это называется стрелять из пушки по воробьям. То есть те, которые занимаются скрутками, понятно, что есть там импортер и какой-то товар, то есть узкая группа людей, которые этими скрутками занимаются. Но вот так сделать, чтобы сделать видимость, что мы всех отловим, всех накажем, это было то же, когда ввели НДС-счета и начали с производителя брать депозит по НДС, то есть предоплата по НДС, который еще не был заработан. Получается то же самое, что нам объявляют, что это идет борьба с налоговыми ямами, с теми, кто отмывает НДС, все это было внедрено. В результате со всех плательщиков НДС был взят аванс и постоянно берется аванс, то есть государство кредитуется за счет бизнеса, но все схемы, которые существовали, они и продолжили существовать, то есть те же самые обналички каким-то образом все равно работают. Поэтому я не знаю, у нас под флагами борьбы с чем-то почему-то страдают всегда только честные производители.

Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы координатор группы "Налоги" Гражданской платформы "Новая Страна" Павел Себастьянович заявил, что в 2015-2016 годах реформа ГФС саботировалась его главой.

Расследование по делу Романа Насирова закончится ничем, и он, скорее всего, вернется на госслужбу уже в юридическом статусе главы ГФС, допускает эксперт Василий Вакаров.