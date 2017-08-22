Ищенко: найти компромисс в существующих соглашениях по Донбассу невозможно

РИА Новости Украина

Грандиозных прорывов от российско-американских переговоров по украинскому кризису ждать не стоит, считает политолог Ростислав Ищенко.

Комментируя Sputnik встречу помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера Ищенко отметил, что у обоих дипломатов нет реальной политической силы, чтобы формировать новые международные договоренности.

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Сложившаяся политическая ситуация безальтернативна, считает политолог. Киев открыто заявлял, что минские соглашения не будут выполняться, но других вариантов нет. В то же время, американская сторона ожидает, когда они будут признаны недействительными, чтобы запустить новый процесс переговоров с лоббированием интересов США.

Прогноз будущего Украины по Ищенко неутешителен – поскольку с Киев не рассматривает отказ от Донецка и Луганска, страну ожидает распад. Только в этом случае можно ожидать более активных действий от России и Соединенных Штатов.

"И Москва, и Вашингтон понимают: сказать им друг другу о ситуации на Украине нечего, кроме уже сказанного. Найти компромисс в рамках уже принятых соглашений невозможно. Скорее всего, дипломаты просто договорились договариваться дальше", — подчеркнул Ищенко.

Позицию Евросоюза по украинскому кризису политолог охарактеризовал как выжидающую. Главный интерес для европейских политических игроков — транзит сырья. Когда вопрос с обходными путями для нефти и газа будет решен, Европе станет безразлично, что происходит на Украине.

"Европа может обсуждать украинские проблемы, но реальной помощи Киев не получит. Скорее Днепр потечет вспять, чем Евросоюз решит финансово поддержать Украину", — подытожил Ищенко.