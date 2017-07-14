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    Погребинский: ЕС не готов идти навстречу Украине в вопросе евроинтеграции

    (обновлено: )13830
    Этим визитом ЕС подчеркнул поддержку президента Порошенко, так как был намек (украинской политической элите) не конфликтовать с ним, потому что Европа будет договариваться именно с ним, - считает Михаил Погребинский.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Саммит Украина-ЕС показал неготовность Европы идти навстречу Киеву в вопросе перспективы евроинтеграции, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    Саммит Украина-ЕС в Киеве
    @STsegolko
    Саммит Украина-ЕС: Европа ушла от обязательств перед Киевом – Золотарев

    Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля прошел в Киеве, в четверг состоялось его пленарное заседание. По информации администрации президента Украины, основными темами повестки дня были конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, поддержка Киева со стороны Евросоюза, а также имплементация соглашения об ассоциации с ЕС, пишут РИА Новости.

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    "По окончанию саммита не было подписано коммюнике. Европейцы решительно настроены не идти навстречу Украине включить пункт о европейских перспективах (в повестку дня – ред.). Они слишком много проблем испытали с Нидерландами, которые не соглашались ратифицировать соглашение об ассоциации. Это также свидетельствует о высокой степени раздражения сторонами друг друга", — сказал Погребинский в четверг.

    Однако, по его мнению, факт того, что саммит все же состоялся, свидетельствует о поддержке президента Украины Петра Порошенко со стороны европейских лидеров.

    "Этим визитом ЕС подчеркнул поддержку президента Порошенко. Был намек (украинской политической элите) не конфликтовать с Порошенко, потому что Европа будет договариваться с ним", — сказал Погребинский.

    Владимир Воля
    Скриншот с Youtube
    Саммит Украина-ЕС: Киеву придется выполнять обязательства — Воля

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    Он также отметил важность того, что в риторике европейских лидеров не было "антироссийских нот".

    По результатам саммита не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют дальнейшие планы по сотрудничеству. Порошенко в присутствии лидеров ЕС несколько раз подчеркивал европейские устремления страны и предложил составить "дорожную карту" интеграции Украины в ЕС, но прямого ответа от своих европейских коллег не получил. Глава Европейского совета Дональд Туск лишь подчеркнул, что главным документом в отношениях сторон остается соглашение об ассоциации, которое вступит в силу с 1 сентября.

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