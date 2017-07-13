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    Юнкер: ЕС согласен на антикоррупционную палату судей в Украине

    (обновлено: )4301
    Юнкер отметил, что ЕС согласен на создание специальной антикоррупционной палаты в рамках суда: "Мы даже не настаиваем на создании отдельного Антикоррупционного суда".
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
    REUTERS Mykola Lazarenko

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз согласен на создание антикоррупционной палаты судей в рамках существующей судебной системы в Украине вместо отдельного Антикоррупционного суда.

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    Об этом он сказал по итогам саммита Украина-ЕС, который прошел в четверг в Киеве.

    "Я хотел бы сказать и президенту, и парламенту, дать совет: мы все согласны на создание специальной антикоррупционной палаты в рамках суда, мы даже не настаиваем на создании отдельного Антикоррупционного суда, а именно палаты, которая будет заниматься борьбой с коррупцией. Поскольку суть не в инструментах, а в убеждениях, что в украинском обществе есть желание бороться с коррупцией", — сказал Юнкер.

    Ранее ЕС выступал за создание в Украине отдельного антикоррупционного суда, однако эта идея до сих пор не была реализована.

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