наверх
13.07.201723:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Саммит Украина-ЕС. В АП объяснили отсутствие итоговой декларации

    Тема:

    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями (18)

    11910
    Замглавы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что проект итоговой декларации, "к сожалению, не шел дальше тех амбиций, которые заложены в тексте Соглашения об ассоциации".
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что итоговое заявление на саммите Украина-ЕС не удалось принять из-за того, что стороны не смогли достичь консенсуса.

    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Саммит Украина-ЕС: "Если выдержите бремя реформ..."

    "Меня немного не устраивает то, что все обращают внимание — был или не был финальный документ, то есть декларация. Правда, делались попытки наработать совместный документ — это нормальная ситуация, когда не достигли консенсуса. В данном случае проект этого политического документа, к сожалению, не шел дальше тех амбиций, которые заложены в тексте Соглашения об ассоциации", — сказал Елисеев в эфире "5 канала".

    Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля прошел в Киеве, в четверг состоялось его пленарное заседание. По результатам саммита не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют дальнейшие планы по сотрудничеству.

    Читайте также: Саммит Украина-ЕС: Европа ушла от обязательств перед Киевом – Золотарев

    Президент страны Петр Порошенко в присутствии лидеров ЕС несколько раз подчеркивал европейские устремления страны и предложил составить "дорожную карту" интеграции Украины в ЕС, но прямого ответа от своих европейских коллег не получил.

    Глава Европейского совета Дональд Туск лишь подчеркнул, что главным документом в отношениях сторон остается соглашение об ассоциации, которое вступит в силу с 1 сентября.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Депутат Верховной Рады Михаил Добкин. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш