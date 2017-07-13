Саммит Украина-ЕС. В АП объяснили отсутствие итоговой декларации

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КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что итоговое заявление на саммите Украина-ЕС не удалось принять из-за того, что стороны не смогли достичь консенсуса.

"Меня немного не устраивает то, что все обращают внимание — был или не был финальный документ, то есть декларация. Правда, делались попытки наработать совместный документ — это нормальная ситуация, когда не достигли консенсуса. В данном случае проект этого политического документа, к сожалению, не шел дальше тех амбиций, которые заложены в тексте Соглашения об ассоциации", — сказал Елисеев в эфире "5 канала".

Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля прошел в Киеве, в четверг состоялось его пленарное заседание. По результатам саммита не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют дальнейшие планы по сотрудничеству.

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Президент страны Петр Порошенко в присутствии лидеров ЕС несколько раз подчеркивал европейские устремления страны и предложил составить "дорожную карту" интеграции Украины в ЕС, но прямого ответа от своих европейских коллег не получил.

Глава Европейского совета Дональд Туск лишь подчеркнул, что главным документом в отношениях сторон остается соглашение об ассоциации, которое вступит в силу с 1 сентября.