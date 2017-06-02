Макитра: граждане атакуют местные советы не без причины

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РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Киевсовет 1 июня утвердил механизм официального признания добровольцев АТО. Теперь бойцы добробатов смогут получить статус участника боевых действий и льготы.

Принятие этого решения сопровождали потасовки. Представители добровольческих батальонов пытались попасть на заседание Киевсовета, но им препятствовали охранники мэрии и спецназовцы, в результате чего произошло несколько столкновений.

Депутаты предоставили бойцам добробатов статус участников АТО. При этом, как отметил мэр Киева Виталий Кличко, это решение сырое, будет дорабатываться.

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События в Киевсовете прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политтехнолог Ярослав Макитра.

(текст публикуется на языке оригинала)

Спочатку штурм Львівської облради, тепер Київрада в епіцентрі подій. Це тенденція?

— Я думаю, що це таки тенденція, наскільки це спільно контрольовано чи пов'язано, це дискусійне питання, але те що тенденція така є, це очевидно. Чим викликана така тенденція? Річ у тому, що є значна кількість громадян України, які невдоволені своїм соціальним рівнем і на тому тлі особливо відрізняються бійці добробатів. І фактично зараз нема такого прямого механізму змусити ВРУ і Кабмін приймати ті чи інші рішення, оскільки там ми бачимо, які кордони поліції тощо на підході до центральних будівель. Тому от власне люди, чи певні групи людей, висловлюють своє невдоволення на такому от рівні місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, і така тенденція може мати поширення і в майбутньому, тому що якщо не будуть вирішуватися ті чи інші соціальні питання і буде погіршення соціальних справ, завжди знайдуться ті, хто можуть скористатися і таким чином підбурювати чи вести ось таку діяльність. І фактично, влада, не реагуючи належним чином на ці події, навіть не маючи змоги реагувати, дозволяє такі дії проводити. І я боюсь, що ми ще бачитимемо не одну таку подію і насправді абсолютно з різних причин, це, до речі, було і попередні роки, і це не обов'язково тема добробатів чи якихось ідеологічних питань.

Львівська облрада засудила силове захоплення органу влади. Заяву підтримали всі фракції, крім "Свободи". І сьогодні ця політична сила відзначилася в Київраді. Це підготовка до майбутніх виборів?

— Тут потрібно розуміти, що з правого флангу, праворадикального флангу, фактично одна політична сила має представництво в десятках місцевих органів, це партія ВО "Свобода". Інші партії правого толку, якщо десь і мають своїх представників, то дуже мало і значно поступаються "Свободі". Тому очевидно, що вона, розуміючи ці електоральні бали, які можна на таких речах заробити, фактично і бере під своє політичне крило такого роду дії. І просто не обов'язково їх організовує, але, скажімо так, політично легітимізує їх і підтримує. Тому це спроба отримати власного виборця і збільшити його. Бо насправді кількість людей, які налаштовані так радикально по відношенню до влади, вона дуже значна, і, в принципі, логіка певна така, цинічна, політтехнологічна в таких діях "Свободи", очевидно, є.

Зараз радикальні течії намагаються залучитися підтримкою на місцевому регіональному рівні, щоби потім вимоги висловити вищим ешелонам влади?

— Цілком ймовірно, якщо будуть вдалі такі акції, вдалі з політтехнічної точки зору, зрозуміло, що буде спроба перекинути це на центральний рівень, це зовсім інший масштаб, зовсім інші задачі, тому що будь-яка резонансна подія в Києві, засідання будь-яке ВРУ належним чином охороняються. І щоби вчинити такого роду дії необхідно набагато більше людей, набагато більше скоординована діяльність, тому можна говорити, що це може бути тестом певним на регіональному рівні. Але тут важлива така річ, що бачите, от є прийняте рішення Київради і, я думаю, якщо провели опитування, ми би переконалися, що думки киян дуже сильно різняться. Одні казатимуть, що воно прийнято тому, що прийнято, це воля депутатів. А інші казатимуть: якщо б не такі дії добробатівців, такий тиск, воно б не було прийнято. На це і розраховують автори такого тиску, щоби склалося уявлення і думка у більшості громадян про те, що тільки під тиском влада може щось взагалі робити. Якщо така думка буде усталена, список питань, що вирішується таким чином, він може бути дуже сильно збільшитися.

соцсети Штурм львовского облсовета

Ранее спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил, что недовольные решением Киевсовета несколько десятков добробатов ворвались штурмом в здание Киевсовета, разбросав охрану.

А политический эксперт Сергей Быков в эфире "ГС" заявил, что активисты не имели права врываться в сессионный зал и применять силу для давления на депутатов.