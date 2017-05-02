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    Рудяков: в Украине защищать трудящихся сегодня просто некому

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    Первомай: День трудящихся в Украине (20)

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    Защищать рабочее, трудовое население в Украине практически некому: американцы никогда не дают денег на левые движения, а политические партии левого направления в стране фактически ликвидированы, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Павел Рудяков
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Профсоюзные организации 1 мая прошли шествием по центру Киева. Среди их требований — повысить зарплаты, пенсии, социальные выплаты, стипендии, а также отправить в отставку премьера Гройсмана и Кабмин, который планирует утвердить новый Трудовой кодекс.

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    РИА Новости Украина
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    Нынешнее состояние рабочего движения и защиту прав трудящихся на пресс-конференции в РИА Новости Украина прокомментировал политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

    Он считает, что защита прав трудящихся, трудового населения у нас сведена на очень низкий уровень — уже не первый, не второй и не третий год. Но это не только наши проблемы, а проблемы, в принципе, всех транзитивных обществ, говорит политолог. 

    "Поскольку для любых этих движений, в том числе рабочих, отстаивающих, защищающих права трудящихся, все равно нужен организационный и финансовый ресурс. Американские организации, которые давали нам гранты на разные наши телодвижения — от очень разноцветных до всяких остальных,  — никогда на левые движения, на трудовые движения денег ни копейки не дадут, поскольку коммунизм является врагом номер для американской идеологии, он им продолжает оставаться", — рассказал Рудяков. 

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    Никогда, отметил он, от Балкан до Севера, до Балтии, через Украину по этой дуге, никогда ни одна американская организация не давала ни копейки на левые движения, "а другого серьезного финансирования у нас в принципе не наблюдается". 

    "А надеяться только на то, что люди самоорганизуются, выйдут и будут сами по себе отстаивать — это в значительной степени наивно, потому что для того чтобы это произошло, должна быть проведена очень серьезная подготовительная работа. А эту работу у нас вести, собственно говоря, некому, потому что у нас все левые партии фактически ликвидированы. Либо самоликвидировались, как социалисты, либо запрещены, как Коммунистическая партия. Соответственно, перспектива рабочего движения и вообще левого политического направления у нас достаточно проблематична", — подытожил политолог.

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