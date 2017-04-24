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    Скаршевский: активисты, происхождение видов

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    Разного рода активистов в стране стало так много, что теперь несложно в них запутаться, считает экономический эксперт Виктор Скаршевский. В качестве решения и для удобства он предлагает классифицировать активистов по разным категориям.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Международный валютный фонд
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    За последние годы в Украине появилось множество разных активистов, и не всегда понятно, о какого рода активистах идет речь, отмечает на своей странице в Facebook экономический эксперт Виктор Скаршевский.

    "Во избежание путаницы и недопонимания" он предложил следующую классификацию активистов:

    "партийный; профсоюзный; политический; местный; сельский; деревенский; городской; известный; американский; молодой; старый; лагерный; непримиримый; левый; либеральный; радикальный; общественный; настоящий; горластый; компьютерный; гражданский; задержанный; религиозный; главный; студенческий; антивоенный; взлохмаченный; заслуженный; давний; арестованный; адский; неисправимый; плечистый.

    И теперь, например, когда речь пойдет о каком-либо событии, можно будет сказать:

    "Заслуженный городской радикальный взлохмаченный плечистый горластый активист проводит акцию неповиновения".

    Все просто и понятно", — написал Скаршевский.

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