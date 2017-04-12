Известному николаевскому активисту прострелили руку

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Известный общественный активист Денис Барашковский утром в среду получил огнестрельные ранения в руку и спину в Николаеве, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

"Инцидент произошел около 8 утра в центре города, во дворе пятиэтажного дома по ул. Адмирала Макарова, 2, в котором живет Барашковский", — сообщает местное издание Novosti N.

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По данным издания, Барашковский отвел ребенка в школу, а по дороге домой возле подъезда двое неизвестных брызнули в лицо из газового баллончика, после чего дважды выстрелили практически в упор.

Сейчас активист находится в больнице скорой помощи вместе с женой.

На место происшествия прибыла опергруппа, а также заместитель начальника Главного управления Нацполиции в области Иван Выговский. Обнаружены две гильзы от травматического пистолета.

novosti-n.org На месте покушения на николаевского активиста Дениса Барашковского

Денис Барашковский является одним из наиболее известных активистов в Николаеве, он выступал организатором и участником множества различных акций. Активист привлекался к уголовной ответственности: был осужден за совершение тяжкого уголовного преступления — за содеянное он получил 10 лет лишения свободы.

Его брат Петр Барашковский был застрелен во дворе собственного дома вечером 10 февраля 2016 года. Убийца не найден.