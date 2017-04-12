наверх
12.04.201711:09
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55+ 0.06
  • USD26.89- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Известному николаевскому активисту прострелили руку

    (обновлено: )20150
    По данным СМИ, Денис Барашковский отвел ребенка в школу, и возле подъезда его поджидали двое неизвестных, которые брызнули в лицо из газового баллончика и дважды выстрелили практически в упор.
    Николаевский общественный активист Денис Барашковский. Архивное фото
    novosti-n.org

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Известный общественный активист Денис Барашковский утром в среду получил огнестрельные ранения в руку и спину в Николаеве, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

    На месте убийства предпринимателя Петра Барашковского в Николаеве
    Преступности.НЕТ
    На месте убийства предпринимателя Петра Барашковского в Николаеве

    "Инцидент произошел около 8 утра в центре города, во дворе пятиэтажного дома по ул. Адмирала Макарова, 2, в котором живет Барашковский", — сообщает местное издание Novosti N.

    Читайте также: Хроника 11 апреля: запрет на ДНР и ЛНР, отчет Гройсмана, взрывы в Дортмунде

    По данным издания, Барашковский отвел ребенка в школу, а по дороге домой возле подъезда двое неизвестных брызнули в лицо из газового баллончика, после чего дважды выстрелили практически в упор.

    Сейчас активист находится в больнице скорой помощи вместе с женой.

    На место происшествия прибыла опергруппа, а также заместитель начальника Главного управления Нацполиции в области Иван Выговский. Обнаружены две гильзы от травматического пистолета.

    novosti-n.org
    На месте покушения на николаевского активиста Дениса Барашковского

    Денис Барашковский является одним из наиболее известных активистов в Николаеве, он выступал организатором и участником множества различных акций. Активист привлекался к уголовной ответственности: был осужден за совершение тяжкого уголовного преступления — за содеянное он получил 10 лет лишения свободы.

    Его брат Петр Барашковский был застрелен во дворе собственного дома вечером 10 февраля 2016 года. Убийца не найден.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии"
    Европа сегодня: взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Встреча глав МИД G7 в Лукке
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США