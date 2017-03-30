Скаршевский о долге перед РФ: придется отдавать

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Высокий суд Лондона в среду принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов, удовлетворив ходатайство российской стороны.

Судья по делу Уильям Блэр, оглашая свое решение, которое он принимал в течение более чем двух месяцев, сказал: "Доверительный управляющий (Debenture Trust, представляет интересы РФ в суде — Ред.) имеет право на ускоренное рассмотрение дела". Он также признал, что еврооблигации Украины были размещены по англосаксонскому праву без каких-либо нарушений.

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Украина уже заявила о намерении оспорить решение в Апелляционном суде Лондона.

"Что касается перспектив, то Украина не выиграет этот суд, потому что были отброшены все и экономические, и политические аргументы. Украина настаивала на том, что Россия ведет агрессию, что это политизированный долг — это вообще не прошло в Высоком суде Лондона. Поэтому отдавать придется", — сказал экономический эксперт Виктор Скаршевский в комментарии РИА Новости Украина.

Что касается сроков выплаты, то они пока остаются открытыми, отметил экономист.

"Судебный процесс пока продолжается. Но если, например, нужно будет отдать уже в этом году, то теоретически золотовалютных резервов хватает, но они резко уменьшатся. Если сейчас золотовалютные резервы находятся на отметке 15,5 млрд долларов, а в этом году необходимо по выплатам (без российского долга) 3,9 млрд долларов, получается, что ЗВР могут упасть до 8 млрд долларов. Но уже при этой власти было 5 млрд долл, так что это не самый минимум, который может быть", — считает Скаршевский.

По его словам, резкое сокращение золотовалютных резервов может и не иметь мгновенного влияния на обменный курс.

"Это влияние мы увидим больше к концу года и началу следующего, если, например, нужно будет в ближайшие несколько месяцев выплатить этот долг. Но судя по заявлениям министра финансов, правительство Украины не собирается выплачивать этот долг — будут бороться, как они говорят, до конца", — сказал экономист.

По словам эксперта, решение Высокого суда Лондонского суда не является обязательным к исполнению, и, в принципе, Украина может отказаться выполнять его решение.

"Но даже Коломойский выполнил решение этого суда и погасил долг перед Пинчуком, потому что это, во-первых, репутация. Если Украина не выполнит решения Высокого суда Лондона, это будет, в принципе, тот же дефолт. Неисполнение решения этого суда — огромный репутационный удар для страны", — подытожил Скаршевский.