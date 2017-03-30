наверх
30.03.201714:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06- 0.39
  • USD27.04- 0.08
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Скаршевский о долге перед РФ: придется отдавать

    Тема:

    Украина и мораторий на долг РФ (128)

    (обновлено: )811160
    Несмотря на то, что решение Высокого суда Лондона не является обязательным к исполнению, Украина понесет огромные репутационные потери, отказавшись погасить долг в 3 млрд долларов перед РФ, считает экономический эксперт Виктор Скаршевский.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Высокий суд Лондона в среду принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов, удовлетворив ходатайство российской стороны. 

    Судья по делу Уильям Блэр, оглашая свое решение, которое он принимал в течение более чем двух месяцев, сказал: "Доверительный управляющий (Debenture Trust, представляет интересы РФ в суде — Ред.) имеет право на ускоренное рассмотрение дела". Он также признал, что еврооблигации Украины были размещены по англосаксонскому праву без каких-либо нарушений.

    Читайте также: Запрет денежных переводов из РФ в Украину загоняет деньги в "тень" – эксперт

    Украина уже заявила о намерении оспорить решение в Апелляционном суде Лондона.

    "Что касается перспектив, то Украина не выиграет этот суд, потому что были отброшены все и экономические, и политические аргументы. Украина настаивала на том, что Россия ведет агрессию, что это политизированный долг — это вообще не прошло в  Высоком суде Лондона. Поэтому отдавать придется", — сказал экономический эксперт Виктор Скаршевский в комментарии РИА Новости Украина.

    Что касается сроков выплаты, то они пока остаются открытыми, отметил экономист.

    Молоточек судьи
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
    По ускоренной процедуре. Дело по долгу Украины перед РФ на $3 млрд

    "Судебный процесс пока продолжается. Но если, например, нужно будет отдать уже в этом году, то теоретически золотовалютных резервов хватает, но они резко уменьшатся. Если сейчас золотовалютные резервы находятся на отметке 15,5 млрд долларов, а в этом году необходимо по выплатам (без российского долга) 3,9 млрд долларов, получается, что ЗВР могут упасть до 8 млрд долларов. Но уже при этой власти было 5 млрд долл, так что это не самый минимум, который может быть", — считает Скаршевский.

    По его словам, резкое сокращение золотовалютных резервов может и не иметь мгновенного влияния на обменный курс. 

    "Это влияние мы увидим больше к концу года и началу следующего, если, например, нужно будет в ближайшие несколько месяцев выплатить этот долг. Но судя по заявлениям министра финансов, правительство Украины не собирается выплачивать этот долг — будут бороться, как они говорят, до конца", — сказал экономист.

    По словам эксперта, решение Высокого суда Лондонского суда не является обязательным к исполнению, и, в принципе, Украина может отказаться выполнять его решение. 

    "Но даже Коломойский выполнил решение этого суда и погасил долг перед Пинчуком, потому что это, во-первых, репутация. Если Украина не выполнит решения Высокого суда Лондона, это будет, в принципе,  тот же дефолт. Неисполнение решения этого суда — огромный репутационный удар для страны", — подытожил Скаршевский. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ян Пекло
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Эксперт в сфере ІТ-технологий Виктор Валеев. Архивное фото
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин
    Уход российских банков из Украины