Кравец: скандал в Кабмине спровоцирован элементарным разгильдяйством

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталье Корчак и всем членам агентства подать в отставку в связи с проблемами в работе реестра электронных деклараций.

"Аналогичная проблема возникла в октябре прошлого года, когда обязали определенную категорию лиц сдать первые декларации, и люди реально не могли зайти на сайт, потому что он был перегружен. С того момента уже прошло практически полгода, и вызывает удивление, что при таком хорошем материальном и финансовом обеспечении этих органов, они так и не смогли наладить работу и докупить достаточно оборудования, чтобы настроить работу сервера по приему е-деклараций", — сказал юрист, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец в комментарии РИА Новости Украина.

Юрист обратил внимание, что в связи с несвоевременной сдачей деклараций, а доказать, что это произошло по независящим от них причинам будет крайне трудно, множество людей подлежат ответственности вплоть до уголовной.

"Я не думаю, что это сделано намеренно. Это обычное разгильдяйство именно руководства НАПК. Произошедшее не ставит под сомнение первый этап е-декларирования. Это подрывает доверие к власти, которая, с одной стороны, пытается наладить вопрос объективности учета доходов и расходов лиц, которые являются рисковыми с точки зрения антикоррупционного законодательства, а, с другой стороны, не предпринимает каких-либо действий, чтобы упростить подачу этих документов для их обнародования", - заключил Кравец.

Читайте также: Бортник: под прицелом рейдеров — любой бизнес, связанный с РФ