Гладких: в стране перераспределяют господствующие верхушки

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В четверг, 2 марта, поздно вечером в больнице "Феофания" детективы НАБУ вручили уведомление о подозрении главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Главу ГФС подозревают в злоупотребление властью и причастности к налоговым манипуляциям газовых компаний опального депутата Александра Онищенко.

Это громкое антикоррупционное дело в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал кандидат философских наук, политический эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких.

(текст публикуется на языке оригинала)

Експерти, лояльні до влади, писали, що система змінилася, якщо люди такого рівня, як голова ДФС не мають імунітету. Ви згодні, що Роману Насірову в цій ситуації дійсно щось загрожує?

- По-перше, я не зовсім розумію тих людей, які вважають цю подію ознакою змін. Наприклад, я схильний розглядати цю подію як й інші переслідування високопосадовців, які відбуваються в Україні час від часу, винятково як спробами перерозподілити впливи в межах цієї панівної верхівки. І коли я читав цю інформацію, мене найбільше здивувало, що чомусь разом з детективами НАБУ в "Феофанії" опинився нардеп "Самопомочі" Журжій. Мені незрозуміло, яку процесуальну роль він відіграє, що він там робив. Виникає питання, чому опиняється депутат від "Самопомочі", при тому той нардеп, який був ініціатором постанови ВР про відставку Насірова свого часу, і той нардеп, проти якого порушували кримінальну справу за поданням ДФС, у підозрі за несплату податків. Тобто сам факт його присутності там вже мимоволі навіває думку про те, що мабуть там присутні якісь сторонні мотиви.

Були претензії до Насірова з боку пана Журжія. Були претензії у міністра фінансів Данилюка тощо. Тобто було дуже багато людей, незадоволених діяльністю пана Насірова. Це може бути грою проти Насірова? РИА Новости Украина Евгений Котенко Охрименко о преследовании Насирова: это борьба за кормушку

— Те, що це є гра проти Насірова, це однозначно і не потребує додаткових коментарів навіть. Проблема в тому, наскільки ті обвинувачення і ті підозри, які підготували слідчі НАБУ, можуть бути обґрунтованими, і наскільки мають перспективи з точки зору правових наслідків, а не лише інформаційних наслідків. Бо з точки інформаційної кампанії, то це дуже сильний хід. Але просто що з цим робити далі? Ми будемо мати ще одну малоперспективну кримінальну справу, яка швидше за все розвалиться в суді? Я не знаю, я не можу сказати, бо я не бачив матеріалів справи і т.д. Але в тому контексті, в якому це все відбувалося, воно дає підстави говорити про те, що там могли мати значення якісь інші чинники. Другий момент, що, безумовно, невдоволення українцями нинішньою владою доходить критичної межі, і я говорив ще рік тому, що подобається цьому панівному класу, не подобається йому, але доведеться переходити до посадок. І на сьогоднішній день шукають, кого можна, кого не можна, з кого почати, а кому ще трошки можна почекати. І момент третій, сам факт присутності там Журжія від "Самопомочі" наводить на думки, що, можливо, це також було частиною домовленостей щодо вирішення проблеми з блокуванням на Донбасі? Ми ж не знаємо, про що там домовляються і які вимоги насправді висувають блокувальники. Я також не знаю, бо це таємниця за сімома печатками, але і так можна припускати, бо ситуація там є патовою на сьогодні, і всі шукають виходу з ситуації. Тому припущень може бути безліч.

Якщо Насірова виправдають, чи зможе тоді людина з такою зіпсованою репутацією і далі займати посаду голови ДФС?

— Те, що його намагаються відсторонити від посади на період розслідування, це нормальний процесуальний крок, і він не буде свідчити про винуватість чи невинуватість. Просто стандартна процедура. Безумовно, якщо НАБУ доведе його провину, і її докази будуть визнані достатніми в суді, тоді, безумовно, пан Насіров, як і будь-який інший громадянин України, повинен нести відповідальність за ті дії, які визнаються як правопорушення і злочини. Якщо ж НАБУ виявиться неспроможною довести його провину і виграти справу в суді, і Насіров буде виправданий, або справа розвалиться ще на досудовому етапі, тоді це буде, по-перше, величезним ударом по НАБУ, величезним ударом по інших антикорупційних органах, які будуть підозрюватися в такому випадку просто як інструмент для з'ясування стосунків між сильними світу цього, такі собі хлопчики за викликом. А для Насірова, якщо його виправдають, і справа проти нього розвалиться, я не думаю, що це зашкодить його репутації.

А з политичної точки зору, чи дадуть людині, яка мала проблеми з НАБУ, займати далі посаду голови ДФС?

— Я не можу сказати, дадуть чи не дадуть, тому що вже на сьогоднішній день можна впевнено говорити, що ті сили, які прагнули відсторонити Насірова від керування ДФС, вони на тактичному рівні вже досягли своєї мети на сьогоднішній день. Але що буде завтра? Я думаю, можуть бути і кроки у відповідь.

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Ранее юрист Ростислав Кравец и эксперт интернет-портала "Наші гроші" Юрий Николов в эфире ГС спрогнозировали дальнейшее развитие ситуации с обвинением главы ГФС Насирова в коррупции.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец в эфире ГС заявил, что глава Роман Насиров нарушил закон, поехав на инаугурацию Трампа, а эксперт Андрей Забловский уверен: отставку главы ГФС запланировали уже давно.