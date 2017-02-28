Создание Европейской федерации подтверждает негатив к ЕС - Городецкий

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Евросоюз могут переформатировать в Европейскую федерацию. С такой инициативой выступили главы парламентов четырех стран — основательниц ЕС.

Председатели нижних палат парламентов Франции, Германии, Люксембурга и Италии написали открытое письмо. В нем идет речь о том, что сейчас самое время для более тесной политической интеграции, то есть — для создания Федеративного Союза государств с большими полномочиями.

Авторы письма говорят, что Европа должна объединяться на фоне больших трудностей. В связи этим они отметили, в частности, что высокий уровень безработицы и увеличение неравенства во многих странах ЕС, неспособность отдельных стран совместно решать острую миграционную проблему, а также заметный рост недоверия граждан к властям, ведет к возникновению "популистских, националистических и даже ксенофобских движений".

Хотят ли сами жители европейских стран еще больше интегрироваться с другими государствами, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Такі кроки знайдуть відклик в серцях, наприклад, італійців?

— Цей заклик ми маємо вже не вперше, адже ще в 2015 році ті самі підписанти зверталися з подібним закликом до своїх європейських колег, і до них у результаті приєдналися 15 ще країн. Чи знайдуть відгук в серцях італійців? Зараз розвивається такий негативний стереотип ЄС, який пов'язують з введенням євро, а також із доволі жорсткими економічними і фіскальними умовами. Адже італійці пам'ятають, коли ввели євро, то ціни піднялися, тобто ніхто не бачив полегшення і покращення, які насправді були, але громадяни їх не відчули, їх відчули держави. Але кожен громадянин відчув, що ліра, яка у нього була, вона стала євро, і він цим переходом втратив якісь економічні цінності. І цей другий фактор, який є, що в Італії дуже високий внутрішній борг. І постійно звучать по телебаченню вимоги ЄС, щоб Італія контролювала внутрішній борг, а це означає більше податків, жорсткіші умови в економіці, втрату якихось соціальних пільг. Тому є цей сильний, дуже протиєвропейський настрій, на якому спекулюють певні політичні партії. Але не можна сказати, що це більшість.

Зараз таку ініціативу щодо більш тісної інтеграції пояснюють необхідністю відповісти на виклики, що стоять перед ЄС. Один з цих викликів — нелегальна міграція, та сама емігрантська криза. Наскільки в Італії є незадоволення своїми колегами по ЄС в цьому плані?

— Італія знаходиться на самому кордоні ЄС, і величезна частина мігрантів, які йдуть в Європу, проходять через Італію. І єдина, дуже велика вимога Італії до Німеччини, Франції, інших країн — щоб разом брати на себе цю проблему мігрантів. Цього не сталося. Тому уряду непросто, хоча зараз уряд проєвропейський, але постійно йому закидають, і він сам доволі часто це питання піднімає, тому що сама Італія не в змозі справитися з таким напливом мігрантів. Зрозуміло, що більша частина з тих мігрантів планують їхати на північ, тобто в країни з кращою економікою, ніж Італія. Тому ми говоримо про тисячі приїздів у день, і це дійсно дуже багато, Італії, з її інфраструктурою, з її персоналом, дуже важко впоратися з цим. Тому ви вірно сказали, це питання дуже гостро стоїть і розігрується к одна з сильних карт противників ЄС.

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Также об отношении немцев к Евросоюзу в эфире "ГС" рассказала жительница немецкого города Вупперталь Алла Седлецкая.

Какие настроения по поводу мигрантского кризиса у немцев?

— Немцы, конечно, на стороне правильных мигрантов, которые бегут от войны, у них толерантность, конечно, на первом месте. Но, тем не менее, каждый раз, слыша информацию, что столько-то тысяч вернули назад, тех мигрантов, которые незаконно пересекли границу. Есть, конечно, мигранты, много, но сейчас у нас немного утихомирилось это все.

А какие еще проблемы сами немцы считают острыми, кроме мигрантов?

— Криминальная обстановка изменилась.

Это в связи с мигрантами?

— Да.

Какая поддержка Ангелы Меркель среди немцев сейчас?

— Немцы уверены, что Ангела Меркель уже свое дело сделала, что следующие перевыборы это будет кто-то другой, она не оправдала надежд немцев, видимо, поэтому ее срок уже заканчивается, скорее всего.

Какое отношение у немцев к более тесной интеграции, которую предлагают в парламентах?

— Немцы как бы вообще ко всему хорошо относятся, главное, чтобы их не беспокоили. Они жили всегда так, никуда не спешили, уверенность в завтрашнем дне… у коренных немцев это и осталось, но все равно ситуация немного изменилась, потому что, конечно, и криминальная обстановка уже немного другая по сравнению с десятилетней давностью, я уже не говорю дальше.

После того как Британия на референдуме решила выйти из ЕС, после того как во Франции начались разговоры о выходе из ЕС, в Германии ничего не говорят о выходе из Евросоюза?

— Немцы как бы поддерживают свое правительство и особенно не дискутируют на эти темы. Красная ниточка у них — это поддержка малообеспеченных стран, голодающих, страждущих от войн, благотворительность — это у них есть. А насчет выхода из Евросоюза… у них немного другой менталитет, они по другому все воспринимают.

Ранее эксперт-международник Виктор Шлинчак в эфире "ГС" заявил, что Украина никак не может повлиять на Еврокомиссию, поэтому безвизовый режим в лучшем случае стоит ожидать к концу весны.

А Эксперт-международник Ростислав Томенчук пояснил, что ЕС находится в состоянии кризиса и не в состоянии сегодня выполнять взятые ранее обязательства.