Тадеуш Ивиньски о речи Меркель и распаде ЕС

РИА Новости Украина

Европе нужно думать сейчас не о НАТО, а о том, чтобы Евросоюз не развалился. А это похоже на все большую реальность. Мюнхен всего лишь площадка для программных выступлений.

Из прозвучавшей речи в Мюнхене Ангелы Меркель тоже можно сделать далеко идущие выводы. Негласный лидер ЕС назвала условием дальнейшего развития Европы "эластичность" и разные скорости развития. Столицей зоны евро и ее ядром будет Берлин, страны еврозоны и несколько других, территориально близких стран составят его "провинцию", в том числе и Польша. Тогда Польша окажется в немецкой "зоне влияния", в экономическом и отчасти политическом плане.

Тадеуш Ивиньски (Tadeusz Iwiński), экс-депутат польского Сейма, прокомментировал речь Меркель для Sputnik Polska.

Польша и Европейский союз. Вы не видите угрозы того, что Польша будет находиться на его периферии, если возникнет Суперсоюз? Ведь именно там будут принимать самые важные решения, в том числе финансовые, но уже без участия Польши. Решать там будет в основном Берлин, и в связи с этим польская зависимость от Германии увеличится многократно.

— На данный момент трудно сказать, каким будет будущее Европейского Союза, потому что сценарии могут быть разными. Любопытно, но бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр инициирует кампанию (боюсь, однако, она не увенчается успехом) по поводу того, что решение о Brexit было принято с минимальным перевесом голосов, а британцы еще раз задумались над тем, что произошло. Были неправильно подсчитаны прибыль и убытки, которые принесет Brexit, и еще есть время, чтобы исправить ситуацию. Блэр очень активно атаковал нынешнего премьер-министра Терезу Мэй. Но это только один аспект.

Естественно Европейский Союз без Великобритании будет очень ослаблен как экономически, так и политически. Это также является проблемой для Польши. Почему? Потому что Польша в настоящее время не входит в зону евро, в которой сейчас 19 стран. Я не считаю 10 стран, которые не в ЕС, однако также приняли евро. Таким образом, те 9 стран, которые находятся за пределами зоны евро, в том числе Великобритания, Польша, Швеция, они имеют 40% ВВП ЕС. После выхода из ЕС Великобритании, останется только 16%, так что на самом деле это будет называться "на обочине".

Сценарии будущего Евросоюза могут быть не только черными, я не думаю, что ЕС развалится. ЕС должен реагировать на новые вызовы и, конечно же, возникает вопрос, вернется ли ЕС к уровню ЕЭС — Европейского экономического сообщества, которое ограничивается только экономическим сотрудничеством. Я считаю, что это было бы неправильно, это было бы потерей нескольких десятилетий. Проблема заключается в том, что есть группа стран (от 7 до 12), то есть классическая шестерка — Франция, Германия, Италия и три страны Бенилюкса, плюс несколько других стран, которые выступают за очень тесное сотрудничество во всех отношениях.

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На самом деле может возникнуть Союз двух скоростей, однако, это было бы невыгодно. В этом случае, все страны, которые находятся за пределами зоны евро при принятии отдельного бюджета и т.д., окажутся на обочине. К счастью, то, что иногда говорят, что Польша может выйти из Европейского Союза, нам не грозит, и не только из-за курса политики нынешней команды, но и потому, что Польша вступила в Европейский Союз по результатам референдума, который прошел на очень сильной правовой основе.

Мы являемся основным бенефициаром Союза, и я бы не акцентировал опасность зависимости от немцев, потому что Германия является нашим основным экономическим партнером, с товарооборотом более 100 миллиардов долларов, а также основным политическим партнером. Я часто говорю, что Польша нуждается в этаких трех исторических примирениях, понимании и прощении. С Германией это примирение наступило, в то время как с Россией и Украиной оно еще не закончено, и до полного примирения далеко. Германия является нашим очень сильным партнером, и мне кажется, что в ближайшее время решения о судьбе ЕС приниматься не будут, и это может быть связано с важными выборами в трех ключевых странах — в Нидерландах, во Франции, и в Германии. В следующем месяце мы будем отмечать годовщину заключения Римских договоров, и будет очень интересно посмотреть, как будет выглядеть декларация ЕС по этому поводу. 1957 год был на самом деле началом развития того, чем является Европейский союз в настоящее время. Каков будет общий знаменатель, к которому в ближайшее время будут стремиться все 28, а вероятно уже 27, стран?