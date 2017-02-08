Конрад Ренкас: Евросоюз задыхается, но он и перерождается

РИА Новости Украина

О проблемных зонах Европы Sputnik Polska побеседовал с политологом, экспертом Европейского центра геополитических исследований Конрадом Ренкасом (Konrad Rękas).

В Европе, как утверждают не без оснований аналитики, существует масса проблем – это миграция, терроризм, предстоящие выборы в Германии, Нидерландах, Франции, до этого был Brexit, а за океаном — победа Трампа. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию?

— Политики должны в некотором роде идти в ногу с изменениями, а по отношению к обществу должны таким образом адаптировать свое видение, чтобы минимизировать возросшее разочарование некоторых европейских стран из-за последствий интеграции, глобализма, реализуемой миграционной политики и политики безопасности. Европейский союз в его нынешнем виде, как проект с самого начала и до конца — неудачный, и выжить не сможет. Он не жизнеспособен и как проект некой социальной инженерии, который служит созданию новой политической касты, новой политической нации, которая с одной стороны, ограничена узкой политической, бизнес и управленческой элитой, а с другой стороны обществом со стертыми национальными традициями и этическими ценностями в масштабах всей Европы. Такой проект, конечно же, не сможет выжить. Об этом говорят уже несколько лет.

Отчаянная попытка усилить этот проект за счет притока мигрантов продемонстрировала лишь несостоятельность такой идеи для Европы, так как выяснилось, что приезжие вообще не восприимчивы к ценностям, на базе которых планировалось построить большую новую Европу. Получилось все наоборот, потому что мигранты принесли свой собственный опыт отторжения европейских традиций.

А выборы в каждой из перечисленных выше стран — это лишь симптомы, нервные судороги. Общество хочет показать свое недовольство, хочет заставить политиков провести определенные системные изменения. К сожалению, страны в Евросоюзе настолько "срослись", настолько укрепилась его экономическая и политическая "верхушка", что защищается она достаточно эффективно. Избирательная кампания во Франции, то, как европейские страны оглядываются на выборы в Соединенных Штатах – это еще одна из форм давления на Брюссель. Но у меня нет никаких иллюзий. Бюрократы будет защищать себя. В настоящее время Европейский союз явно зашел в тупик, он явно беспомощен. Он не может найти ответ ни на иммиграционные проблемы, ни на проблемы в сфере безопасности, ни на новые геополитические реалии, которые подкидывает Вашингтон.

Лондон вдруг принял из рук американских ястребов роль главного военного поджигателя в этой части света, несмотря на то, что внутренних проблем у Соединенного Королевства немало. Мы до сих пор не знаем, каково будет влияние Brexit, не закончится ли все распадом, например, выходом Шотландии в результате запланированного в Эдинбурге на следующий год референдума о независимости.

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Это те проблемы, на которые до сих пор нет ответа. Создается впечатление, что чиновники и политическая элита ЕС трусливо ждут, что сделает Трамп, что он реально осуществит из того, что обещал в своей предвыборной агитации. Они ожидают, что в случае, если социальное напряжение не будет спадать, может удастся какими-то жестами напоказ "задобрить" европейское обществах, а потом вновь поступать по-своему.

Нас ждет интересный год, даже несколько лет, а в результате может выйти либо по-настоящему свободная, новая Европа, освобожденная от ЕС, либо и дальше будет усиливаться этот больной и нездоровый для европейских обществ порядок.

Еще одна тема — санкции против России, ситуация в Украине, да и в целом в Восточной Европе…

— В последние два-три года были моменты, когда правительство канцлера Меркель, задавая тон в ЕС, было ответственно за политику санкций, торговую войну и необоснованную поддержку Украины. Но, даже это является существенной разницей по сравнению с политикой Польши, ведь правительство Германии по-прежнему вело и ведет переговоры с Россией, причем с точки зрения бизнеса, с точки зрения интересов. Вопросы энергетики являются этому живым доказательством. А польская сторона ведет себя так, как будто пропаганда заменила всю ее восточную политику.

Я считаю, что ситуация на восточном направлении, особенно на украинском, должна измениться. В данный момент нет никаких сомнений в том, что для поддержания санкций и торговой войны не осталось ни политических, ни экономических оснований. Россию поставить на колени не удалось, как не удалось причинить какой-либо серьезный ущерб ее экономике. Скорее, негативные последствия затронули те западные фирмы, которые пытались увеличить прибыль на российском рынке. Все, чего удалось добиться, это консолидация российского общества вокруг фигуры президента Путина и создание предпосылок для автаркии российской экономики, в первую очередь в сельском хозяйстве. Парадокс, но санкции и торговая война, скорее, помогли, чем навредили России.