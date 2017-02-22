Кравец: депутаты боятся, потому и не голосуют за законопроекты ГПУ

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

То, что народные депутаты не поддержали поправки в Уголовно-процессуальный кодекс в части заочного осуждения, говорит об опасении депутатов самим в будущем попасть под его действия, считают юристы. Да и предложенные изменения могут привести только к тому, что государство превратиться в тоталитарное.

ГПУ обиделась

Законопроект №5610 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства" 7 февраля был рекомендован Комитетом по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности к рассмотрению на пленарном заседании Верховной Рады Украины, но так и не поддержан депутатами — не хватило голосов.

Генеральная прокуратура в отчаянии и, как утверждает, теперь, дескать, не сможет осудить экс-президента Януковича и его окружение. При этом, по утверждению прокуроров, законопроект был идеален.

Как отметили в пресс-службе ГПУ, основные положения законопроекта в следующем:

— сделать невозможным отказ от ознакомления с повесткой: при заочном осуждении лицо является должным образом ознакомлено с содержанием повестки с момента ее публикования во всеукраинских СМИ;

— сделать невозможным затягивание процесса: срок ознакомления с материалами досудебного расследования не засчитывать к общему сроку досудебного расследования;

— продолжить максимальный срок досудебного расследования в производстве при особо тяжких преступлениях до 18 месяцев (было 12 месяцев).

Труд прокуроров, предлагающих эти изменения, не нашел поддержки неслучайно. По мнению юристов, депутаты думают на перспективу и в будущем не хотят попасть под нормы заочного осуждения.

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Фактически изменениями в УПК следователи Генпрокуратуры пытаются скрыть свою полную некомпетентность в расследовании резонансных дел. С другой стороны, они поздно спохватились, считает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры".

"В ГПУ не договаривают, что закон обратной силы не имеет и если будет принят, то будет применим только к новым уголовным производствам, а не к тем, которые они уже передали в суд. На мой взгляд, они закладывают коррупционную составляющую в расследовании дел, это раз. Во-вторых, что касается увеличения сроков досудебного расследования, то этим собираются скрыть некомпетентность досудебного следствия. Затягивание расследования может происходить с целью дальнейшего закрытия дел. И создает возможность дело не расследовать, а положить в долгий ящик за материальное вознаграждение", — отмечает Ростислав Кравец.

Самое интересное то, что на дело Януковича эти поправки уже не могут повлиять, оно уже в суде. Да и заочные приговоры в дальнейшем могут сыграть злую шутку, их могут обжаловать в Европейском суде по правам человека, и они могут быть признаны такими, которые нарушают международную конвенцию по правам человека, и Украине их еще придется отменять и выплачивать материальный и моральный ущерб.

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"Серьезным образом предложенные поправки не повлияют на дела в отношении экс-президента Украины. И даже с экономической точки зрения принесут только вред, если их будут обжаловать в Европейском суде, а приговор будет не в пользу Украины. Депутаты так же понимают, что это же заочное осуждение могут применить и к ним после очередной смены власти в Украины, а меняется она у нас раз в четыре года. Ну и подобные изменения разбалансируют систему привлечения к ответственности, что будет иметь негативный окрас и поможет строить тоталитарное государство. Как показывает практика, принять подобные изменения в Кодексе проще, нежели их потом отменить", — считает Кравец.

Но при этом Генпрокуратура не опускает руки и планирует добиться от депутатов принятие поправок в УПК.