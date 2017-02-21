Павлив: закон об оккупированных территориях создаст проблемы Украине

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Торговая блокада Донбасса является предвыборной пиар-акцией, экономические соображения здесь вторичны, а возможное принятие закона о временно оккупированных территориях будет означать выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

Некоторые политические силы ("Самопомич", "Батькивщина") требуют принять закон об оккупированных территориях. Это же требование выдвинули организаторы торговой блокады Донбасса.

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид в начале февраля представила соответствующий законопроект (о временно оккупированной территории Украины) на заседании парламентского комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко также потребовала принять закон об оккупированных территориях, ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях и прекратить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями. По ее словам, властям следует "отчетливо… стать на позиции, что это война России против Украины".

"Это, безусловно, подрыв минского процесса… По большому счету, принятие такого закона — это выход из минских соглашений. Причем, выход односторонний, однозначный. Мне кажется, что нашему государству, в нынешнем-то положении — с глубочайшим кризисом в экономике, в социальной, в гуманитарной сферах — это просто противопоказано. Я надеюсь на здравый смысл депутатов, надеюсь, что они просто не проголосуют (за законопроект — Ред.)", - сказал Павлив.

Отвечая на вопрос, как принятие такого закона скажется на отношениях Киева с Россией, политолог отметил, что вряд ли они могут стать еще хуже, чем есть сейчас — "разве что открытое вооруженное противостояние".

Что касается торговой блокады неподконтрольных территорий Донбасса и многочисленных версий относительно ее возможных причин, то, по мнению эксперта, тут свою роль играет вероятность досрочных выборов: политики пиарятся, как умеют…

Читайте также: Мюнхен, катастрофа Порошенко. Политологи о речи президента

"Я глубоко убежден, что экономические причины тут глубоко вторичны. В моем понимании, это, в некотором смысле, предвыборная риторика. Артикулируют ее кто? "Самопомич", "Батькивщина" и отдельные персоналии из внефракционных (депутатов — Ред.). Скорее всего, это предвыборный набор политических очков", - отметил Павлив.

В конце января группа бывших участников АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.