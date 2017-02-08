Сыроид представила законопроект о неподконтрольных Киеву территориях

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид презентовала проект "Закона о временно оккупированной территории", в котором Россия определена как оккупант, сообщила в среду пресс-служба Кабмина Украины.

"Заместитель председателя Верховной рады Украины Оксана Сыроид представила в среду… проект закона о временно оккупированной территории Украины. По словам Сироид, проектом закона определено, что Россия является оккупантом, прописано, что является оккупированными территориями", — говорится в сообщении.

Указывается, что в законопроекте выписаны даты начала "оккупации", внедрена система ограничений относительно перемещения товаров и людей "в связи с оккупацией", комплексно урегулирован порядок работы органов местного самоуправления, установлены особенности правового режима военного положения на освобожденной от временно оккупированной территории и определен комплекс первоочередных задач военных администраций по обеспечению жизнедеятельности этой территории.

Согласно сообщению, проект закона содержит положения, призванные гарантировать восстановление правопорядка, в том числе, на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.