НАБУ будет снова добиваться заочного расследования по делу Чауса

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро будет повторно добиваться заочного расследования по делу судьи Чауса, сообщили в пресс-службе НАБУ, передает "Украинская правда".

Читайте также: Финт ушами. Соцсети об отказе Савченко от неприкосновенности

"Сейчас прокурор САП согласовывает ходатайство о проведении специального предварительного расследования в отношении судьи. На этой неделе оно будет подано в суд повторно. Возвращение ходатайства не лишает НАБУ права его повторно подать", — говорится в сообщении.

Отмечается, что объявление о розыске Чауса до сих пор остается на сайте Интерпола.

"10 февраля следственный судья Соломенского райсуда постановила определение, которым вернула детективам Национального бюро ходатайство о специальном досудебном расследовании по мотиву якобы недоказанности международного розыска. Однако, такая информация не соответствует действительности, ведь профиль судьи Николая Чауса был и до сих пор остается на сайте Интерпола", — сообщили в НАБУ.

Судья Чаус был задержан в августе 2016 года детективами НАБУ совместно с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В ноябре 2016 года власти Украины объявили Чауса в международный розыск.