наверх
20.02.201715:01
Курсы валют НБУ
  • EUR28.78+ 0.03
  • USD27.03+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко призвал Раду принять изменения в закон о заочном осуждении

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (491)

    (обновлено: )7201
    Генеральный прокурор Юрий Луценко подчеркнул важность поддержки уже на этой неделе законопроекта, которым уточняется закон о порядке заочного правосудия.
    Петр Порошенко
    УНИАН Маркив Михаил / POOL

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов на этой неделе проголосовать за изменения в закон о заочном правосудии для возможности передачи в суд обвинения против бывшего президента Виктора Януковича. Об этом Порошенко заявил во время встречи с семьями Героев Небесной сотни, сообщает пресс-служба главы государства.

    Раиса Богатырева. Архивное фото
    Украинское фото
    Дело Богатыревой: институт заочного осуждения фактически не работает – адвокат

    "Единая и общая наша позиция — обращение к депутатам. Мы не можем ждать месяцами, поскольку 15 апреля заканчивается действие закона, и они снова ускользнут от ответственности. Это наша твердая и настойчивая просьба: на этой неделе проголосовать закон, который позволяет передать дело Януковича в суд", — отметил он.

    Порошенко подчеркнул важность суда над Януковичем. "Чтобы именно решением суда он был лишен звания президента, поскольку суд устанавливает вину, а парламент только дает политическую оценку", — добавил президент.

    Присутствовавший на мероприятии генеральный прокурор Юрий Луценко подчеркнул важность поддержки уже на этой неделе законопроекта, которым уточняется закон о порядке заочного правосудия. Он заверил, что после того, как этот законопроект будет принят, обвинение Януковича в государственной измене в течение десяти дней будет передано в суд.

    "Уверен, что мы можем в этом году передать обвинение в государственной измене Януковича и угрозе территориальной целостности, что подтверждается написанием им письма в адрес Путина и Госдумы России, что способствовало оккупации Крыма и дальнейшим действиям", — сказал генпрокурор.

    Ранее Луценко заявил, что эпизод уголовного дела о причастности Януковича к гибели людей во время акций протеста в Киеве может быть передан в суд уже в середине 2017 года.

    При этом он назвал условием для этого внесение Верховной Радой Украины изменений в закон о заочном осуждении лиц, которые скрываются от следствия за границей, так как сейчас этот закон действует на временной основе и его срок истекает в апреле.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Андрей Золотарев
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Игорь Грынив. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Паспорт Донецкой народной республики
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Петр Порошенко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ