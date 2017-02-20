Порошенко призвал Раду принять изменения в закон о заочном осуждении

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов на этой неделе проголосовать за изменения в закон о заочном правосудии для возможности передачи в суд обвинения против бывшего президента Виктора Януковича. Об этом Порошенко заявил во время встречи с семьями Героев Небесной сотни, сообщает пресс-служба главы государства.

"Единая и общая наша позиция — обращение к депутатам. Мы не можем ждать месяцами, поскольку 15 апреля заканчивается действие закона, и они снова ускользнут от ответственности. Это наша твердая и настойчивая просьба: на этой неделе проголосовать закон, который позволяет передать дело Януковича в суд", — отметил он.

Порошенко подчеркнул важность суда над Януковичем. "Чтобы именно решением суда он был лишен звания президента, поскольку суд устанавливает вину, а парламент только дает политическую оценку", — добавил президент.

Присутствовавший на мероприятии генеральный прокурор Юрий Луценко подчеркнул важность поддержки уже на этой неделе законопроекта, которым уточняется закон о порядке заочного правосудия. Он заверил, что после того, как этот законопроект будет принят, обвинение Януковича в государственной измене в течение десяти дней будет передано в суд.

"Уверен, что мы можем в этом году передать обвинение в государственной измене Януковича и угрозе территориальной целостности, что подтверждается написанием им письма в адрес Путина и Госдумы России, что способствовало оккупации Крыма и дальнейшим действиям", — сказал генпрокурор.

Ранее Луценко заявил, что эпизод уголовного дела о причастности Януковича к гибели людей во время акций протеста в Киеве может быть передан в суд уже в середине 2017 года.

При этом он назвал условием для этого внесение Верховной Радой Украины изменений в закон о заочном осуждении лиц, которые скрываются от следствия за границей, так как сейчас этот закон действует на временной основе и его срок истекает в апреле.