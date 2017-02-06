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    СК предъявил заочные обвинения по делу о нападениях на посольство РФ в Киеве

    Тема:

    Беспорядки у посольства РФ в Киеве (70)

    (обновлено: )9110
    По данным Следственного комитета РФ, заочные обвинения предъявлены активисту ВО "Свобода" Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову, бывшему депутату Верховной Рады Украины Николаю Рудьковскому, а также ряду других лиц.
    Здание посольства РФ в Киеве. Архивное фото
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве в 2014-м и 2016 годах предъявлено заочное обвинение, сообщила в понедельник и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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    Согласно сообщению, следствие получило достаточные данные, подтверждающие причастность к этим противоправным действиям ряда граждан Украины.

    "В связи с этим по событиям 2014 года следствием заочно предъявлено обвинение активисту объединения "Свобода" Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и бывшему депутату Верховной Рады Украины Николаю Рудьковскому, придерживающимся праворадикальных взглядов", — говорится в сообщении.

    Кроме того, в рамках расследования второго нападения на посольство, которое произошло в 2016 году, "подтвердилась причастность к совершению преступления бывшего сотника "женской сотни" Майдана Ирмы Крат и двух бывших бойцов батальона "Айдар" Сергея Новикова и Александра Высоты", сообщили в СК РФ.

    Им также заочно предъявлено обвинение по статье о нападении на учреждения, которые пользуются международной защитой, "в целях провокации войны и осложнения международных отношений", добавили в Следкоме РФ.

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    Напомним, в сентябре 2016 года три человека с большой собакой заблокировали вход на территорию посольства РФ, где проходило голосование на выборах в Госдуму России, и не пускали желавших проголосовать. Позже между мужчинами и полицейскими произошла потасовка: правоохранители попытались разблокировать вход в здание. Полиция задержала трех человек за препятствования голосованию россиян, среди которых депутат Киевского городского Совета от националистической партии "Свобода" Владимир Назаренко и активист Михаил Ковальчук.

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