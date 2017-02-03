Тема запрета на продажу алкоголя ночью снова в числе актуальных

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Реализацию алкоголя ночью могут снова восстановить. Верховный суд вынес решение о том, что запрет на продажу алкоголя ночью был установлен городским советом незаконно.

Незаконность решения Киевского городского обсуждают уже не в первый раз. Ранее это констатировали и в Антимонопольном комитете Украины.

Какими будут действия КГГА после такого решения суда, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал адвокат Иван Либерман.

(текст публикуется на языке оригинала)

Верховний суд виніс рішення, що КМДА не має права встановлювати торговельні обмеження на продаж алкоголю. Тепер міська рада має скасувати своє рішення про заборону алкоголю вночі?

— Безперечно, вони повинні винести окреме рішення, яке буде скасовувати попереднє, інакше буде або стаття №382 ККУ "Невиконання судового рішення", якщо там чітко прописано, що вони повинні це зробити, або це буде відкриттям кримінального провадження за статтею №367 ККУ "Службова недбалість", тому що я бачу певні ознаки злочину.

За невиконання цього рішення може бути покараний хтось? На кого буде спрямована відповідальність?

— На тих конкретно осіб, які підписалися під протоколом, а далі під відповідними постановами, які обмежили права людей.

А чи є у міськради можливість оскаржити це рішення в іншій інстанції?

— Можна звернутися до ЄСПЛ, можна оскаржувати рішення українських судів, але не після Верховного суду, а ще раніше потрібно було, після винесення рішення Вищим спеціалізованим судом України. До Європейського суду подається саме після тої інстанції. Якщо вже терміни у них пройшли, я просто не їхній адвокат, не знаю деталі, то вже воно набрало законної сили і не може бути оскаржено в ЄСПЛ. І може бути відкрите кримінальне провадження за перевищення влади службових повноважень чиновниками КМДА. Якщо таке буде, і я не виключаю такий варіант, то буде ще і кримінальна відповідальність за цією статтею ККУ.

Чи можуть тепер підприємці, які відмовилися від продажу алкоголю вночі, претендувати на якісь компенсації?

— Безперечно, мають право, на недоотриману вигоду, адже вони точно втратили певний збиток. На нанесення їм моральної шкоди, матеріального збитку, якщо вони захочуть, вони в цивільному судочинстві окремо ще можуть подати про приниження честі і гідності та ділової репутації, є така стаття. Це люди з характером, я думаю, що вони не заспокояться. Там дуже потужні представники, адвокати та юристи.

Питання сняття заборони продажу алкоголю вночі в ефірі радіостанції також прокоментував заступник голови комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики Денис Попов.

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Після цього рішення Верховного суду чи слід чекати на скасування заборони продажу алкоголю вночі рішенням Київради?

— Така постанова суду не є несподіванкою для депутатів, бо дійсно, згідно закону України "Про засади державної регуляторної політики", в органів місцевого самоврядування немає повноважень щодо обмеження по асортименту. Але в сесійній залі набралося 100% голосів присутніх депутатів за таке обмеження. Тобто ми бачимо консолідовану позицію абсолютно всіх, без виключення, представників київської громади, яку, я дуже сподіваюсь, бізнес почує. Бо по деяких містах України вдалося саме в переговорний спосіб з бізнесом досягти домовленості про обмеження алкоголю в нічний час.

Чи слід чекати, що зараз Київрада своє рішення стосовно заборони продажу алкоголю вночі скасує і буде домовлятися з бізнесом певним окремим документом, меморандумом?

— Річ в тому, що такі спроби тривають безперервно, і проблема зараз в консолідації якраз всіх представників бізнесу, щоб вони були одностайні. Але повірте, якщо не в такий спосіб, то врешті-решт ВР внесе зміни у відповідний закон, тому що повноваження щодо обмеження продажу алкоголю, я щиро переконаний, мають бути у місцевих влад. Більше того, навіть виходячи з сьогоднішньої ситуації, у київської влади є достатньо важелів впливу на київський бізнес, щоб спонукати підприємців все ж таки дотримуватися цього обмеження, бо це є соціально відповідально.

Ранее экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что повышение акциза на алкоголь не пополнит украинский бюджет.