НАПК заполитизировано и ангажировано – эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Полная проверка электронных деклараций начнется после того, как Министерство юстиции зарегистрирует ее порядок. Доработанный механизм такой проверки Нацагентство по предотвращению коррупции до конца недели передаст в Минюст. Об этом сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.

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НАПК должно проверить 110 тысяч электронных деклараций чиновников. Прежде всего, декларации будут проверяться на своевременность представления, правильность заполнения, будет и логический и арифметический контроль. Полная проверка е-деклараций продлится в течение 180 дней.

1 января 2017 года в Украине начался второй этап электронного декларирования.

Удастся ли сделать проверку Е-деклараций эффективной, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ще наприкінці жовтня скінчився перший етап електронного декларування, другий етап стартував з 1 січня, а механізм проведення перевірки електронних декларацій досі не узгоджений. Чому і хто зволікає?

— Там була дуже цікава історія, вона полягла в тому, що НАЗК підготувало проект порядку проведення перевірок, але потім Мін’юст фактично заблокував цей проект, сказавши що є низка таких неточностей і моментів, які необхідно усунути. І НАЗК спочатку відмовлялося визнати цей факт, але потім визнали і, мені здається, що це в першу чергу проблема НАЗК. Тому що агентство подало цей проект в листопаді, а почало працювати значно раніше. Тобто, фактично, НАЗК повинно було бути готовим до того, що проект нормативного акту рідко коли буває з першого разу зареєстрований в Мінюсті. А натомість НАЗК у нас стало інколи навіть такою політичною установою, натомість реальні речі не робилися. Цей проект мав би бути готовий значно раніше, і тоді навіть якби Мін’юст висловив свої заперечення, то, відповідно, все рівно своєчасно цей вже другий варіант був би поданий і можна було б здійснювати перевірки. Тому я думаю, що в першу чергу це питання до НАЗК, тим паче що потім пан Радецький визнав, що ті неточності й суперечності в нормативному акті, вони мають бути вже усунуті, хоча він спочатку це заперечував. Тобто мені здається, що коли аналізуємо діяльність от цих наших нових органів, ми занадто багато на них покладаємо надії, і десь саме суспільство їх політизує. А цього в жодному разі не можна робити і треба намагатися об'єктивно дивитися на цю ситуацію, от якраз цей приклад з несвоєчасним, як на мене, поданням проекту до Мін’юсту, це якраз яскраве свідчення цього.

На що впливає несвоєчасне подання проекту?

— В першу чергу, воно впливає на те, коли реально почнеться перевірка електронних декларацій. Можна користуватися лише нормативно-правовим актом, який набув чинності в зареєстрованому порядку після того, як він пройде реєстрацію в Мін’юсті.

Яким чином можна перевірити походження готівкових коштів, адже саме готівка в деклараціях викликає багато питань?

— Складність тут полягає в тому, що насправді оці статті, які були введені в ККУ, так звані антикорупційні статті, вони були введені в основному в 2015-му році. Є таке загальне правило в кримінальному праві, яке передбачає, що закон не має зворотної дії в часі. І це найголовніша проблема. Тобто, фактично, притягнути можна буде лише у випадку, якщо буде доведено, що відповідні кошти були незаконним чином набуті після 2015-го року. Я хотів би, щоб на це всі звернули увагу, бо досить часто якраз оцей момент забувають. Що стосується можливості доведення ухилення від сплати податків, це 212-та стаття ККУ, тут є кілька проблем. І є такий аспект, який передбачає, що якщо особа добровільно погоджується сплатити податки, то згідно з нормами статті 212 чітко вказується, що така особа звільняється від притягнення до кримінальної відповідальності.

Декларанти будуть апелювати до того, що певні статки були набуті до 2015-го року?

— Так. Я думаю, це найбільш такий варіант. Як мені відомо, багато хто з юристів, до яких зверталися в тому числі народні обранці, вони саме таким чином пропонували виходити з цієї ситуації. Знаєте, хочемо ми того чи ні, але закон треба виконувати, і є загальний принцип, що закон не має зворотної дії в часі.

Ранее эксперт Института политического образования Александр Солонтай в эфире "ГС" заявил, что для того, чтобы система е-декларирования полностью заработала, важна не только сама подача деклараций, но и их проверка.