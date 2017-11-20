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    Массовая драка в России попала на видео

    (обновлено: )103
    Массовая драка произошла в районе Спортивного рынка в российском Владивостоке. Как видно на кадрах, в потасовке участвовали несколько десятков человек.
    Deita.ru news/Youtube

    Как рассказали очевидцы, в драке участвовали посетители одного из китайских кафе, сообщает deita.ru.

    Что стало причиной массовой драки, на данный момент не известно.

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    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса "Москва-сити", полицейские разыскивают участников инцидента, скрывающихся на автомобиле Maybach, Toyota и Lexus. Конфликт начался в результате перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око".

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