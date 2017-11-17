Католическое Рождество теперь выходной день. Комментарий эксперта

Верховная Рада приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества, такое решение в четверг поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Римско-католическая церковь отмечает один из главных христианских праздников — Рождество Христово — 25 декабря. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь и старообрядцы празднуют Рождество 7 января. Этот день в Украине является выходным.

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В пояснительной записке к документу отмечается, что приблизительно 30% украинских христиан из католических и протестантских общин отмечают Рождество праздник 25 декабря, однако в Украине этот день является рабочим. Авторы законодательной инициативы сочли, что необходимо обеспечить права значительной части населения Украины на празднование Рождества Христова в тот день.