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    Католическое Рождество теперь выходной день. Комментарий эксперта

    (обновлено: )25612
    Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко заявила, что как и другие православные христиане Украины, будет отмечать Рождество "тогда, когда его отмечает церковь".
    РИА Новости Украина/Youtube

    Верховная Рада приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества, такое решение в четверг поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Римско-католическая церковь отмечает один из главных христианских праздников — Рождество Христово — 25 декабря. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь и старообрядцы празднуют Рождество 7 января. Этот день в Украине является выходным.

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    В пояснительной записке к документу отмечается, что приблизительно 30% украинских христиан из католических и протестантских общин отмечают Рождество праздник 25 декабря, однако в Украине этот день является рабочим. Авторы законодательной инициативы сочли, что необходимо обеспечить права значительной части населения Украины на празднование Рождества Христова в тот день.

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