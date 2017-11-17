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    "Подвели нервы". Пограничники изъяли у россиянки миллионы рублей

    (обновлено: )33405
    При досмотре вещей и багажа пассажирки пограничники обнаружили средства в размере 3,4 миллиона рублей, которые женщина пыталась перевезти через границу. По данным ведомства, деньги изъяли, проводятся проверочные мероприятия.
    Госпогранслужба в youtube

    Украинские пограничники обнаружили у гражданки России 3,4 миллиона рублей, которые она пыталась перевезти в поезде "Харьков-Москва", сообщила в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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    "Во время проверки документов гражданки Российской Федерации 1956 года рождения пограничники обратили внимание на ее нервозное поведение. Переставляя свои чемоданы с места на место, она пыталась ускорить прохождение контроля. Женщина собиралась ехать поездом "Харьков — Москва", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, при досмотре вещей и багажа пассажирки пограничники обнаружили средства в размере 3,4 миллиона рублей, которые женщина пыталась перевезти через границу. По данным ведомства, деньги изъяли, проводятся проверочные мероприятия.

    Ранее сообщалось, что пограничники задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.

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