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    Появление премьера Канады произвело фурор на журналисток

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    Путин - Трамп: вьетнамский саммит (116)

    (обновлено: )46514
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо покинул медиа-центр в Дананге, где проходит саммит АТЭС, под восторженные крики журналисток и девушек-волонтеров.
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    В здание медиа-центра Трюдо в последний день саммита приехал, чтобы пообщаться с канадскими журналистами.

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    Покидал здание он в плотном кольце охраны, что не помешало молодым журналистикам и девушкам-волонтерам ждать его на улице. Они снимали Трюдо на камеры своих смартфонов.

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