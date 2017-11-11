Появление премьера Канады произвело фурор на журналисток

В здание медиа-центра Трюдо в последний день саммита приехал, чтобы пообщаться с канадскими журналистами.

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Покидал здание он в плотном кольце охраны, что не помешало молодым журналистикам и девушкам-волонтерам ждать его на улице. Они снимали Трюдо на камеры своих смартфонов.