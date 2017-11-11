Появление премьера Канады произвело фурор на журналисток

В здание медиа-центра Трюдо в последний день саммита приехал, чтобы пообщаться с канадскими журналистами.
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Покидал здание он в плотном кольце охраны, что не помешало молодым журналистикам и девушкам-волонтерам ждать его на улице. Они снимали Трюдо на камеры своих смартфонов.
Премьер Канады на саммите АТЭС произвел фуррор на женскую половину журналистов и волонтеров. Покидал саммит под женские восхищенные крики pic.twitter.com/c1OnR8Q2co— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 ноября 2017 г.