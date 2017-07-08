Меркель и Трюдо обсудили ситуацию в Украине

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Украине.

Как сообщается на сайте канадского правительства, встреча состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге (Германия).

"Оба лидера обсудили широкий круг двусторонних и международных вопросов, в частности торговлю, климатические изменения, НАТО и ситуацию в Украине", — говорится в сообщении.

Лидеры Канады и Германии согласились углубить двустороннее взаимодействие, и в частности, с помощью координации усилий во время председательства Германии в "Большой двадцатке" в 2017 году и председательства Канады в "Большой семерке" в 2018 году.

Ранее немецкий, французский и российский лидеры подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.