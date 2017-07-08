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    В мире

    Меркель и Трюдо обсудили ситуацию в Украине

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (53)

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    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили широкий круг двусторонних и международных вопросов, в частности торговлю, климатические изменения, НАТО и ситуацию в Украине.
    Саммит G20 в Гамбурге
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Украине.

    Торжественный приём в честь глав делегаций стран-участниц саммита G20 в Гамбурге
    Канал RT на Youtube
    Торжественное "застолье" в честь саммита G20 в Гамбурге

    Как сообщается на сайте канадского правительства, встреча состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге (Германия).

    "Оба лидера обсудили широкий круг двусторонних и международных вопросов, в частности торговлю, климатические изменения, НАТО и ситуацию в Украине", — говорится в сообщении.

    Лидеры Канады и Германии согласились углубить двустороннее взаимодействие, и в частности, с помощью координации усилий во время председательства Германии в "Большой двадцатке" в 2017 году и председательства Канады в "Большой семерке" в 2018 году.

    Ранее немецкий, французский и российский лидеры подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.

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