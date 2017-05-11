Готовим преемника? Трюдо пришел на работу с трехлетним сыном

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо взорвал интернет снимками своего трехлетнего сына Адриана, который пришел с ним в офис.

"Я сегодня в офисе с компанией", — подписал Трюдо снимки, размещенные на странице в Facebook.

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На момент публикации кадры собрали более 120 тысяч "лайков".

Ранее в сети появилось видео встречи в аэропорту Джастина Трюдо и трехлетнего принца Джорджа, которого принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с маленькой Шарлоттой впервые взяли в официальную поездку. Присев перед мальчиком на корточки, Трюдо протянул руку, чтобы он мог дать ему "пять", но маленький принц на его предложение не отреагировал.