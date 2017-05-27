Меркель показала, в каких носках ходит премьер Канады Трюдо

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель опубликовала в соцсети фото носков премьер-министра Канады Джастина Трюдо с логотипом НАТО.
В официальном Insgram канцлера появилось забавное фото, на котором она увлеченно рассматривает ноги Трюдо.
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Свои оригинальные носки с логотипом НАТО премьер-министр Канады надел на встречу стран-членов альянса в Брюсселе.
"Крутые носки, Джастин Трюдо! Премьер-министр Канады с гордостью представляет свое новое приобретение на встрече НАТО в Брюсселе", – подписала фото Меркель.
Ангела Меркель и носки Джастина Трюдо
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель и президент Дональд Трамп на полях саммита G7 обсудили ситуацию в Украине.