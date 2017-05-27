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    В мире

    Меркель показала, в каких носках ходит премьер Канады Трюдо

    (обновлено: )12210
    В официальном Insgram канцлера Германии Ангелы Меркель появилось забавное фото, на котором она увлеченно рассматривает ноги премер-министра Канады Джастина Трюдо.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель опубликовала в соцсети фото носков премьер-министра Канады Джастина Трюдо с логотипом НАТО.

    В официальном Insgram канцлера появилось забавное фото, на котором она увлеченно рассматривает ноги Трюдо.

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    Свои оригинальные носки с логотипом НАТО премьер-министр Канады надел на встречу стран-членов альянса в Брюсселе.

    "Крутые носки, Джастин Трюдо! Премьер-министр Канады с гордостью представляет свое новое приобретение на встрече НАТО в Брюсселе", – подписала фото Меркель.

    instagram bundeskanzlerin
    Ангела Меркель и носки Джастина Трюдо

    Ранее сообщалось, что Ангела Меркель и президент Дональд Трамп на полях саммита G7 обсудили ситуацию в Украине

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